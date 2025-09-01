A más de siete años del brutal crimen ocurrido en Vaqueros, la defensa solicitó postergar las audiencias y el Poder Judicial confirmó que se haría el desde el 16 de septiembre.
Derecho de admisión: Por qué la Justicia le dio la razón a un colegio privado
La Justicia falló a favor de un colegio privado en una demanda por daños y perjuicios de una familia.Judiciales01/09/2025Ivana Chañi
Un tribunal falló a favor de un colegio privado en una demanda presentada por los padres de un alumno por supuestos daños y perjuicios. El abogado Napoleón Gambetta, en su columna en Aries, analizó el caso y detalló los motivos de la sentencia, que avala el derecho de admisión de la institución.
El conflicto se originó tras varios años de diferencias entre las partes, principalmente por el costo de la matrícula. Según el abogado, en el año 2017 el colegio informó a los padres un aumento en la cuota debido a la inflación, algo que ellos no aceptaron. A raíz de ello, la institución decidió no re matricular a los dos hijos de la familia. Los padres iniciaron un amparo para conseguir la inscripción y, una vez conseguida, presentaron una demanda por daños y perjuicios contra el colegio por el “daño moral”.
El tribunal, sin embargo, hizo lugar a la defensa del colegio. "La cámara hace un análisis muy interesante del derecho de admisión", explicó Gambetta. El fallo considera que el colegio ejerció el derecho de admisión de manera "razonable" y "proporcional", ya que la relación entre la institución y los padres estaba muy tensa por diferencias que iban más allá de lo económico.
El abogado destacó que los correos de los padres revelaron que había un desacuerdo en la "forma de abordar la vida educativa". El fallo sentenció que la discrepancia era tal que el colegio tenía motivos para no renovar la matrícula, pues no existía un acuerdo en la relación educativa, más allá del precio de la matrícula y las cuotas.
El crimen fue cometido por cuatro personas con el rostro cubierto, que se movilizaban en dos motocicletas y dispararon reiteradamente contra la víctima.
En respuesta a los hechos registrados en la semifinal de la Liga del Valle de Lerma, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de Salta articularon trabajos conjuntos.
Escándalo por coimas: nuevos allanamientos en ANDIS y la droguería Suizo ArgentinaJudiciales29/08/2025
La Justicia avanza en la investigación alrededor del presunto esquema de retornos que involucra a funcionarios sensibles del Gobierno. Las inspecciones buscan dar con más documentación.
La Justicia avanza en la causa ANDIS: levantan el secreto bancario y fiscal de SpagnuoloJudiciales29/08/2025
El juez Casanello y el fiscal Picardi ordenaron acceder a los movimientos financieros del ex funcionario y de directivos de la droguería Suizo Argentina, implicados en supuestos retornos por la compra de medicamentos.
Caso Piccirillo: la Justicia aceptó nuevas pruebas que podrían favorecer al ex de Jésica CirioJudiciales29/08/2025
El tribunal revocó una decisión previa y autorizó a la defensa a incorporar medidas clave, lo que abre la posibilidad de un pedido de liberación o prisión domiciliaria.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Docentes buscan "rebusque" para llegar a fin de mes: Venta de lencería y tortas, entre las opcionesArgentina31/08/2025
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Gimnasia y Tiro goleó 3 a 0 a Alvarado
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
Nuevo aumento en el agua: 1,9% en septiembre
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.