Detienen a sospechoso vinculado al crimen de Cesar “Oreja” Martínez

Los fiscales penales de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, informa que en el marco de la investigación por el homicidio calificado de César “Oreja” Martínez, ocurrido en noviembre de 2023, se concretó el allanamiento y detención de un hombre, en su domicilio de Colonia Santa Rosa. Crimen

El detenido sería el conductor de una de las motocicletas utilizadas en el ataque y que, posteriormente, fue abandonada tras ser impactada por un automóvil. El operativo llevando adelante por la Unidad Especial GAP Orán, se activó en el marco de la celebración de las fiestas patronales de esa localidad, momento en que el sospechoso —quien tenía pedido de detención— regresó a su domicilio, donde fue finalmente detenido con apoyo de Infantería de la Policía, debido a la férrea resistencia de su grupo familiar.

César Daniel “Oreja” Martínez fue asesinado de 12 disparos frente al domicilio donde cumplía prisión domiciliaria, concedida por el exjuez Claudio Parisi, a pesar de tener dos resoluciones de prisión preventiva vigentes: una por violencia de género y otra por venta de drogas. El crimen fue cometido por cuatro personas con el rostro cubierto, que se movilizaban en dos motocicletas y dispararon reiteradamente contra la víctima.