El jefe de Gabinete defendió al gobierno y aseguró que los audios de Spagnuolo buscan influir en el electorado a semanas de las elecciones.
Kicillof: “Milei dijo que la economía iba a subir, pero cayó como buzo en pedo”
El mandatario bonaerense señaló que la situación “va barranca abajo desde que asumió Milei” y utilizó una metáfora del propio presidente para remarcar la crisis.Política01/09/2025
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió duramente contra la gestión del presidente Javier Milei en declaraciones televisivas.
Durante una entrevista con Rolando Graña en A24, Kicillof utilizó metáforas justamente de Milei para describir el impacto de las políticas económicas en la vida cotidiana de la gente, asegurando que la economía "cayó como buzo en pedo".
El mandatario provincial calificó el impacto de la gestión de Milei como un "tsunami para la economía real cotidiana".
"Él dice que no se ocupa de la micro, pero la micro es la vida de la gente, hermano, es cómo funcionan los comercios, es el chino y el que compra", afirmó el gobernador, resaltando que el "saneamiento" de las variables macroeconómicas no se está traduciendo en bienestar para la población.
En este marco, el mandatario bonaerense denunció que la economía venía "barranca abajo desde que asumió Milei" y rechazó las promesas de un repunte económico.
En ese sentido, comparó el discurso presidencial con los resultados reales. "Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, pero no se ha visto. Cayó como buzo en pedo", sentenció entre risas, dejando en claro su total desacuerdo con el rumbo económico del país y sugiriendo que la situación no ha hecho más que empeorar.
“Fue un tsunami Milei para la economía real cotidiana. Él dice que no se ocupa de la micro, pero la micro es la vida de la gente, hermano, es cómo funcionan los comercios, es el chino y el que compra”.
“Lo está liquidando, Eso venía así, barranca abajo desde que asumió Milei”.
“Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, pero no se ha visto. Cayó como buzo en pedo”.
Con información de Noticias Argentinas
La centralización de compras disparó los costos de los insumos quirúrgicos, generando indignación entre oftalmólogos de todo el país.
La Libertad Avanza organiza encuentros sectorizados en ocho secciones electorales con el presidente como protagonista de la campaña.
En un mensaje transmitido en Mar del Plata, la exmandataria aseguró que la gestión libertaria agrava la pobreza y concentra más el poder económico.
El exministro de Economía presentó una pieza que resalta a trabajadores, jóvenes, jubilados y pymes como motor del peronismo frente a “la crueldad y la indiferencia”.
Con el 52,6% de los votos, el oficialismo retuvo la gobernación. El peronismo quedó segundo y La Libertad Avanza, cuarta.. El radicalismo celebró el “camino por el centro”.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Docentes buscan "rebusque" para llegar a fin de mes: Venta de lencería y tortas, entre las opcionesArgentina31/08/2025
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.