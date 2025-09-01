Kicillof: “Milei dijo que la economía iba a subir, pero cayó como buzo en pedo”

El mandatario bonaerense señaló que la situación “va barranca abajo desde que asumió Milei” y utilizó una metáfora del propio presidente para remarcar la crisis.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió duramente contra la gestión del presidente Javier Milei en declaraciones televisivas.

Durante una entrevista con Rolando Graña en A24, Kicillof utilizó metáforas justamente de Milei para describir el impacto de las políticas económicas en la vida cotidiana de la gente, asegurando que la economía "cayó como buzo en pedo".

El mandatario provincial calificó el impacto de la gestión de Milei como un "tsunami para la economía real cotidiana". 

"Él dice que no se ocupa de la micro, pero la micro es la vida de la gente, hermano, es cómo funcionan los comercios, es el chino y el que compra", afirmó el gobernador, resaltando que el "saneamiento" de las variables macroeconómicas no se está traduciendo en bienestar para la población.

En este marco, el mandatario bonaerense denunció que la economía venía "barranca abajo desde que asumió Milei" y rechazó las promesas de un repunte económico. 

En ese sentido, comparó el discurso presidencial con los resultados reales. "Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, pero no se ha visto. Cayó como buzo en pedo", sentenció entre risas, dejando en claro su total desacuerdo con el rumbo económico del país y sugiriendo que la situación no ha hecho más que empeorar.

Con información de Noticias Argentinas

