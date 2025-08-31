El partido amarillo afirmó que se decidió por "inasistencia a las reuniones del Consejo, contrariando la Carta Orgánica Nacional".
El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner en su casa en Constitución
Máximo Kirchner publicó este domingo en sus redes sociales una foto de Cristina Kirchner junto a Carlos “Indio” Solari y acompañó el posteo con un texto en el que recordó el intento de magnicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022.Política31/08/2025
El músico y cantante Carlos "el indio" Solari visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la justicia le impuso en la causa vialidad.
El encuentro entre el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la dos veces presidenta de la nación se conoció a través de una publicación en redes sociales del diputado Máximo Kirchner, en la que recordó el intento de magnicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022.
“Me voy a comer tu dolor”, fue le título que eligió el referente de La Cámpora para la publicación. “Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, agregó.
Al comienzo del texto, Kirchner recordó la advertencia previa que había hecho el cantante: “Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”.
Luego señaló: “Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido”.
