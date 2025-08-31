El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner en su casa en Constitución

Máximo Kirchner publicó este domingo en sus redes sociales una foto de Cristina Kirchner junto a Carlos “Indio” Solari y acompañó el posteo con un texto en el que recordó el intento de magnicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022.

Política31/08/2025

cristina-indio

El músico y cantante Carlos "el indio" Solari visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la justicia le impuso en la causa vialidad.

El encuentro entre el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la dos veces presidenta de la nación se conoció a través de una publicación en redes sociales del diputado Máximo Kirchner, en la que recordó el intento de magnicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022.

“Me voy a comer tu dolor”, fue le título que eligió el referente de La Cámpora para la publicación. “Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, agregó.

Al comienzo del texto, Kirchner recordó la advertencia previa que había hecho el cantante: “Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”.

Luego señaló: “Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido”.

Con información de C5N 

Te puede interesar
Lo más visto
gustavo sáenz hirpace 2025 (1)

Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace

Ivana Chañi
Salta31/08/2025

El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail