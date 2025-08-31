Mayans y el caso Spagnoulo: "Hay que cuidarlo, sabe mucho"

Tormenta de Santa Rosa: las peores lluvias en Buenos Aires tienen hora de llegadaArgentina31/08/2025
El informe del Servicio Meteorológico Nacional espera que se mantengan las lluvias y tormentas fuertes durante las próximas horas en el AMBA.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado habló sobre el escándalo de espionaje y coimas en la que está envuelta el Gobierno nacional.Argentina31/08/2025
El senador José Mayans cuestionó al Gobierno nacional por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió sobre la seguridad de Diego Spagnuolo.
"Esta gestión empezó con muchas mentiras, no respetando la Constitución ni la división de poderes, y eso nos afecta duramente. Esto explota el Día de la Independencia, cuando todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño le dicen que no van a ir, porque después de un año y medio de gestión las consecuencias de las políticas de Milei están a la vista", señaló.
Y añadió: "Un endeudamiento brutal del país y con las provincias, y con el sistema previsional. Cada vez que uno quiere hablar de este tema, te contestan con insensatez e insultos. La Constitución está pisoteada por el gobierno de Milei".
Al ser consultado sobre el impacto de la denuncia de las presuntas coimas en ANDIS, el senador por Formosa dijo: "Para mí, el gobierno no sale de esta crisis, porque con el 3% de Karina Milei se terminó el relato. La base de la corrupción del sistema de Javier Milei es que no tenemos presupuesto desde 2023".
"Porque no se puede ver el manejo de los fondos públicos, pero aparte de eso está la operación, aplicación y control de esos recursos. Esa es, en esencia, la base del sistema, pero al no haber presupuesto esto no se puede hacer. El Gobierno gasta a discrecionalidad", remarcó.
En este sentido, José Mayans expresa: "Todo esto salta con la confesión de un alto funcionario del Gobierno a cargo de ANDIS, que cuenta lo que pasó y, encima, es muy cercana a Milei. No se trata de una persona cualquiera. Obviamente, ahora está completo el cuadro. Yo lo dije desde el principio: a Diego Spagnuolo hay que cuidarlo porque sabe mucho".
"Con esto entiendo por qué Patricia Bullrich y Luis Petri se afiliaron a La Libertad Avanza, por unos contratos multimillonarios, mientras le niegan un aumento a los jubilados", dijo.
Con información de Minuto Uno
El informe del Servicio Meteorológico Nacional espera que se mantengan las lluvias y tormentas fuertes durante las próximas horas en el AMBA.
El abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina advirtió que los allanamientos tras los audios de Diego Spagnuolo podrían afectar el abastecimiento de medicamentos.
Directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, advierte un "escenario crítico" con cierres y destrucción de empleo.
El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, trazó un panorama alarmante. "Trabajamos con lo justo", expresó.
El incidente se registró entre Carlos Casares y Pehuajó, en una zanja totalmente anegada. No hay heridos ni víctimas fatales.
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.