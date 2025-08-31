Mayans y el caso Spagnoulo: "Hay que cuidarlo, sabe mucho"

El senador José Mayans cuestionó al Gobierno nacional por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió sobre la seguridad de Diego Spagnuolo.

"Esta gestión empezó con muchas mentiras, no respetando la Constitución ni la división de poderes, y eso nos afecta duramente. Esto explota el Día de la Independencia, cuando todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño le dicen que no van a ir, porque después de un año y medio de gestión las consecuencias de las políticas de Milei están a la vista", señaló.

Y añadió: "Un endeudamiento brutal del país y con las provincias, y con el sistema previsional. Cada vez que uno quiere hablar de este tema, te contestan con insensatez e insultos. La Constitución está pisoteada por el gobierno de Milei".

Al ser consultado sobre el impacto de la denuncia de las presuntas coimas en ANDIS, el senador por Formosa dijo: "Para mí, el gobierno no sale de esta crisis, porque con el 3% de Karina Milei se terminó el relato. La base de la corrupción del sistema de Javier Milei es que no tenemos presupuesto desde 2023".

"Porque no se puede ver el manejo de los fondos públicos, pero aparte de eso está la operación, aplicación y control de esos recursos. Esa es, en esencia, la base del sistema, pero al no haber presupuesto esto no se puede hacer. El Gobierno gasta a discrecionalidad", remarcó.

En este sentido, José Mayans expresa: "Todo esto salta con la confesión de un alto funcionario del Gobierno a cargo de ANDIS, que cuenta lo que pasó y, encima, es muy cercana a Milei. No se trata de una persona cualquiera. Obviamente, ahora está completo el cuadro. Yo lo dije desde el principio: a Diego Spagnuolo hay que cuidarlo porque sabe mucho".

"Con esto entiendo por qué Patricia Bullrich y Luis Petri se afiliaron a La Libertad Avanza, por unos contratos multimillonarios, mientras le niegan un aumento a los jubilados", dijo.

Con información de Minuto Uno