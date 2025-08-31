El ejemplar dejó atónitos a un grupo de pescadores que lo devolvieron al mar.
Una alpinista rusa morirá en una montaña de Kirguistán porque no puede ser rescatada
Un helicóptero debió hacer un aterrizaje forzoso a 4900 metros de altura para intentar salvarla luego de que se quebrara una pierna, pero un rescatista perdió la vida en el intento.El Mundo31/08/2025
La alpinista Natalia Nagovitsyna morirá en la montaña porque no pueden rescatarla y fue filmada por última vez por un drone, donde dio señales de vida. Quedó atrapada a 7000 metros de altura en Kirguistán, se quebró la pierna, intentaron sacarla y un rescatista murió. Ya le confirmaron a la familia que la dejarán morir.
La mujer había iniciado su aventura en agosto, pero cuando estaba en descenso sufrió la fractura de una pierna y desde ese martes, intentaron rescatarla. Fueron dos semanas de intentos e incluso, una de las personas que intentó, perdió la vida.
Su hijo se quejó en televisión: "Mi madre está viva. Hay un video que muestra que, siete días después de perder contacto, ella agita la mano, llena de vida". Pero el miércoles, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán informó que envió un dron militar a la montaña donde filmó la carpa de la mujer y no se registró movimiento en su interior.
De este modo, dieron por concluido el rescate sin la posibilidad de dar evidencias de muerte y se la declaró desaparecida. La mujer llevaba 15 días a una altitud de 7 mil metros y con temperaturas extremadamente bajas. Recién en 2026 se podrá llegar hasta la carpa y rescatarla, pero para ese entonces ya no tendrá comida y el oxígeno no será suficiente.
Por último, el vicepresidente de la Federación Rusa de Montañismo (FAR), Alexander Pyatnitsyn, opinó sobre las declaraciones del hijo de la alpinista en RIA Novosti: "La federación no ha recibido ninguna solicitud suya”.
El atraco ocurrió en la noche del sábado en Via Strozzi, una zona colmada de turistas en Florencia.
Este sábado, los rebeldes anunciaron la muerte de su "jefe de gobierno", Ahmad Ghaleb al Rahwi, y de "varios de sus ministros" en un ataque israelí.
Merz sostuvo que se están haciendo esfuerzos para poner fin a la guerra, "pero no al precio de la capitulación de Ucrania".
Los pueblos de la Unión Soviética y China sufrieron las peores consecuencias de los enfrentamientos y las mayores pérdidas, enfatizó Putin.
"La voz de las armas debe callar", el fuerte reclamo del papa León XIV por un alto el fuego en UcraniaEl Mundo31/08/2025
El Sumo Pontífice pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz".
Tiempo en Salta hoy: Sin lluvias y máxima de 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.