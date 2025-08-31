Una alpinista rusa morirá en una montaña de Kirguistán porque no puede ser rescatada

La alpinista Natalia Nagovitsyna morirá en la montaña porque no pueden rescatarla y fue filmada por última vez por un drone, donde dio señales de vida. Quedó atrapada a 7000 metros de altura en Kirguistán, se quebró la pierna, intentaron sacarla y un rescatista murió. Ya le confirmaron a la familia que la dejarán morir.

La mujer había iniciado su aventura en agosto, pero cuando estaba en descenso sufrió la fractura de una pierna y desde ese martes, intentaron rescatarla. Fueron dos semanas de intentos e incluso, una de las personas que intentó, perdió la vida.

Su hijo se quejó en televisión: "Mi madre está viva. Hay un video que muestra que, siete días después de perder contacto, ella agita la mano, llena de vida". Pero el miércoles, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán informó que envió un dron militar a la montaña donde filmó la carpa de la mujer y no se registró movimiento en su interior.

De este modo, dieron por concluido el rescate sin la posibilidad de dar evidencias de muerte y se la declaró desaparecida. La mujer llevaba 15 días a una altitud de 7 mil metros y con temperaturas extremadamente bajas. Recién en 2026 se podrá llegar hasta la carpa y rescatarla, pero para ese entonces ya no tendrá comida y el oxígeno no será suficiente.

Por último, el vicepresidente de la Federación Rusa de Montañismo (FAR), Alexander Pyatnitsyn, opinó sobre las declaraciones del hijo de la alpinista en RIA Novosti: "La federación no ha recibido ninguna solicitud suya”.

Con información de C5N