Inusual tiburón naranja apareció en Costa Rica

Unos científicos publicaron este mes un estudio sobre el tiburón nodriza con un color singular que fue capturado y fotografiado por pescadores deportivos el año pasado.

Fuera lo que fuese, el pez estaba dando pelea. Los pescadores habían pasado media hora intentando llevarlo a la superficie. Enganchado bajo el agua, podría tratarse de un huachinango o una serviola, pensaron, especies grandes de pesca deportiva y con mucha fuerza, conocidas por su gran capacidad de resistir.

“Se miró un resplandor naranja al fondo y digo yo: ‘¿Qué es esto, por Dios?’”, dijo Garvin Watson, de 43 años, guía de pesca deportiva y dueño de un hotel en Barra de Parismina, una pequeña localidad en la costa caribeña de Costa Rica. “Todos gritábamos como locos”.

Un brillante tiburón nodriza, o tiburón gata, de color mandarina se retorcía junto a la embarcación. No se parecía a ningún otro tiburón que Watson, descendiente de una larga estirpe de pescadores, hubiera visto.

“Se me paran los pelos todavía solamente recordarme”, dijo.

Tiburón naranja: el primer caso registrado

Watson capturó el tiburón nodriza —animales en su mayoría dóciles cuyo hocico se parece un poco al del siluro— de 1,80 metros en agosto del año pasado, y atrajo cierta atención después de que publicara fotos del animal en las redes sociales. Los investigadores también se enteraron del hallazgo muy pronto y apuntaron que podría ser el primer caso registrado de un tiburón naranja.

Con información de TN