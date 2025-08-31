El atraco ocurrió en la noche del sábado en Via Strozzi, una zona colmada de turistas en Florencia.
Inusual tiburón naranja apareció en Costa Rica
El ejemplar dejó atónitos a un grupo de pescadores que lo devolvieron al mar.El Mundo31/08/2025
Unos científicos publicaron este mes un estudio sobre el tiburón nodriza con un color singular que fue capturado y fotografiado por pescadores deportivos el año pasado.
Fuera lo que fuese, el pez estaba dando pelea. Los pescadores habían pasado media hora intentando llevarlo a la superficie. Enganchado bajo el agua, podría tratarse de un huachinango o una serviola, pensaron, especies grandes de pesca deportiva y con mucha fuerza, conocidas por su gran capacidad de resistir.
“Se miró un resplandor naranja al fondo y digo yo: ‘¿Qué es esto, por Dios?’”, dijo Garvin Watson, de 43 años, guía de pesca deportiva y dueño de un hotel en Barra de Parismina, una pequeña localidad en la costa caribeña de Costa Rica. “Todos gritábamos como locos”.
Un brillante tiburón nodriza, o tiburón gata, de color mandarina se retorcía junto a la embarcación. No se parecía a ningún otro tiburón que Watson, descendiente de una larga estirpe de pescadores, hubiera visto.
“Se me paran los pelos todavía solamente recordarme”, dijo.
Tiburón naranja: el primer caso registrado
Watson capturó el tiburón nodriza —animales en su mayoría dóciles cuyo hocico se parece un poco al del siluro— de 1,80 metros en agosto del año pasado, y atrajo cierta atención después de que publicara fotos del animal en las redes sociales. Los investigadores también se enteraron del hallazgo muy pronto y apuntaron que podría ser el primer caso registrado de un tiburón naranja.
Este sábado, los rebeldes anunciaron la muerte de su "jefe de gobierno", Ahmad Ghaleb al Rahwi, y de "varios de sus ministros" en un ataque israelí.
Merz sostuvo que se están haciendo esfuerzos para poner fin a la guerra, "pero no al precio de la capitulación de Ucrania".
Los pueblos de la Unión Soviética y China sufrieron las peores consecuencias de los enfrentamientos y las mayores pérdidas, enfatizó Putin.
"La voz de las armas debe callar", el fuerte reclamo del papa León XIV por un alto el fuego en UcraniaEl Mundo31/08/2025
El Sumo Pontífice pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz".
El músico canadiense estrenó Big Crime, tema grabado en Chicago, donde denuncia políticas represivas del presidente de los Estados Unidos.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
El jefe de Gabinete apuntó contra la oposición y anticipó que el caso será investigado tanto por los servicios de inteligencia como por la Justicia.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Histórico: paleontólogos argentinos transmitirán en vivo una campaña de fósiles en Río Negro
Por primera vez en el mundo, científicos argentinos transmitirán en vivo su trabajo de campo. La misión es mostrar, paso a paso, cómo se buscan, detectan y extraen fósiles.