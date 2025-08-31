Florencia: Roban mercadería por 200.000 euros en una tienda de lujo

El atraco ocurrió en la noche del sábado en Via Strozzi, una zona colmada de turistas en Florencia.

El Mundo31/08/2025

Un robo de película y un botín millonario. Un grupo de ladrones se llevó mercadería valuada en 200.000 euros en una tienda de lujo ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Florencia, Italia.

El atraco ocurrió en la noche del sábado en la tienda Dior de Via Strozzi, una zona colmada de turistas.

Los delincuentes se llevaron bolsos, ropa y bufandas.

El diario local La Nazione dijo que el hecho ocurrió entre las 02:00 y 03:00 de la madrugada de este domingo.

El robo fue descubierto por seguridad privada cuando observó humo dentro de la tienda activado por la alarma antirrobo.

“El botín podría haber sido aún mayor si no se hubiera activado el sistema antirrobo a través de la salida de humo que ahuyentó a los ladrones”, escribió el Corriere Fiorentino.

La policía investiga el hecho a través de las numerosas cámaras de seguridad de la zona.

Con información de TN 

