Florencia: Roban mercadería por 200.000 euros en una tienda de lujo
El atraco ocurrió en la noche del sábado en Via Strozzi, una zona colmada de turistas en Florencia.El Mundo31/08/2025
Un robo de película y un botín millonario. Un grupo de ladrones se llevó mercadería valuada en 200.000 euros en una tienda de lujo ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Florencia, Italia.
El atraco ocurrió en la noche del sábado en la tienda Dior de Via Strozzi, una zona colmada de turistas.
Los delincuentes se llevaron bolsos, ropa y bufandas.
El diario local La Nazione dijo que el hecho ocurrió entre las 02:00 y 03:00 de la madrugada de este domingo.
El robo fue descubierto por seguridad privada cuando observó humo dentro de la tienda activado por la alarma antirrobo.
“El botín podría haber sido aún mayor si no se hubiera activado el sistema antirrobo a través de la salida de humo que ahuyentó a los ladrones”, escribió el Corriere Fiorentino.
La policía investiga el hecho a través de las numerosas cámaras de seguridad de la zona.
Con información de TN
"La voz de las armas debe callar", el fuerte reclamo del papa León XIV por un alto el fuego en UcraniaEl Mundo31/08/2025
El Sumo Pontífice pidió a los responsables “renunciar a la lógica de las armas y emprender el camino de la negociación y la paz".
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
Por primera vez en el mundo, científicos argentinos transmitirán en vivo su trabajo de campo. La misión es mostrar, paso a paso, cómo se buscan, detectan y extraen fósiles.