El músico canadiense estrenó Big Crime, tema grabado en Chicago, donde denuncia políticas represivas del presidente de los Estados Unidos.
Datos de la NASA revelan un manto irregular en el interior de Marte
Se hallaron fragmentos de impactos masivos que ocurrieron hace 4.500 millones de años.El Mundo30/08/2025
Material rocoso de antiguos impactos se encuentra disperso en trozos gigantes por todo el manto de Marte, lo que ofrece nuevos conocimientos sobre el interior del planeta y su historia temprana, según un nuevo estudio.
Fragmentos de las secuelas de los impactos masivos en Marte que ocurrieron hace 4.500 millones de años fueron detectados en las profundidades de la superficie del planeta por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, que registró los hallazgos antes de que su misión terminara en 2022.
Los antiguos impactos liberaron suficiente energía para derretir franjas del tamaño de un continente de la corteza y el manto primitivos en vastos océanos de magma, inyectando simultáneamente los fragmentos del impactador y los escombros marcianos en las profundidades del interior del planeta, según la investigación, publicada en la revista Science.
Los restos de estos impactos aún existen como trozos de hasta cuatro kilómetros de ancho y dispersos por todo el manto marciano.
“Nunca antes habíamos visto el interior de un planeta con tanto detalle y claridad”, afirmó el autor principal del estudio, Constantinos Charalambous, del Imperial College de Londres.
Y añadió: “Lo que vemos es un manto salpicado de fragmentos antiguos. Su supervivencia hasta el día de hoy nos indica que el manto marciano ha evolucionado lentamente durante miles de millones de años. En la Tierra, es posible que características como estas se hayan borrado en gran medida”.
El módulo de aterrizaje InSight, que colocó el primer sismómetro en la superficie de Marte en 2018, ha registrado 1319 martemotos durante su misión, proporcionando los datos detallados que hicieron posibles estos hallazgos, según la NASA.
Con información de Noticias Argentinas
"Es un acto que reafirma el compromiso con la Nación", señaló el presidente Maduro.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la detención de cerca de 90.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas.
Tras varios días de búsqueda, se dieron por finalizadas las operaciones de rastreo sistemático para ahora identificar los restos encontrados en la aldea de Kwa Binzaro.
La exvicepresidenta contaba con un año adicional de seguridad. Sin embargo, el plazo había concluido el 21 de julio.
Estas diminutas criaturas provocan una de las picaduras más feroces del mundo animal.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Intensificarán controles de velocidad en Circunvalación Oeste para reducir siniestrosSalta30/08/2025
Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Tránsito del municipio Capital realizan acciones conjuntas.
Adorni habló de los audios atribuidos a Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”Política29/08/2025
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.
Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente pidiendo "unidad" en la interna libertaria. Advierten que sería "la puntita" de más material por venir.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.