El músico canadiense estrenó Big Crime, tema grabado en Chicago, donde denuncia políticas represivas del presidente de los Estados Unidos.
Venezolanos se movilizaron en una jornada de alistamiento militar
"Es un acto que reafirma el compromiso con la Nación", señaló el presidente Maduro.El Mundo30/08/2025
Múltiples movilizaciones se realizaron este sábado, en todo el territorio de Venezuela, en el contexto de la convocatoria impulsada por el Gobierno de la nación sudamericana para una nueva jornada de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana.
A tempranas horas, el presidente Nicolás Maduro felicitó al pueblo venezolano por su masiva y ejemplar participación en la segunda Jornada de Alistamiento del Plan Nacional de Soberanía y Paz "Simón Bolívar".
Maduro expresó en su cuenta de Telegram, que la jornada fue "un acto que reafirma el compromiso con la defensa integral de la nación", para enfrentar "cualquier amenaza del imperialismo norteamericano y sus lacayos fascistas".
"Ratifico que el camino de la Paz y la Independencia plena se construye con el protagonismo del pueblo", agregó el mandatario
La oficial Venezolana de Televisión, ha mostrado diversas movilizaciones que se realizaron en toda la geografía venezolana, donde se han dispuesto mil centros de registro para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana.
En el estado Zulia (noroeste), el gobernador de la entidad, Luis Caldera, lideró una movilización en el municipio Mara, en la que estuvieron presentes pueblos originarios y trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
"Desde las aguas del Lago de Maracaibo, con nuestros pescadores, desde las tierras, desde la serranía, el pueblo indígena del Zulia defiende la paz, la soberanía y nuestro derecho a existir como nación", manifestó Caldera.
En la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo (centro-norte), la vicepresidenta Delcy Rodríguez lideró una movilización en la que participaron movimientos campesinos y pobladores del área metropolitana de la localidad.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Intensificarán controles de velocidad en Circunvalación Oeste para reducir siniestrosSalta30/08/2025
Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Tránsito del municipio Capital realizan acciones conjuntas.
Adorni habló de los audios atribuidos a Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”Política29/08/2025
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.
Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente pidiendo "unidad" en la interna libertaria. Advierten que sería "la puntita" de más material por venir.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.