Venezolanos se movilizaron en una jornada de alistamiento militar

Múltiples movilizaciones se realizaron este sábado, en todo el territorio de Venezuela, en el contexto de la convocatoria impulsada por el Gobierno de la nación sudamericana para una nueva jornada de alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana.

A tempranas horas, el presidente Nicolás Maduro felicitó al pueblo venezolano por su masiva y ejemplar participación en la segunda Jornada de Alistamiento del Plan Nacional de Soberanía y Paz "Simón Bolívar".

Maduro expresó en su cuenta de Telegram, que la jornada fue "un acto que reafirma el compromiso con la defensa integral de la nación", para enfrentar "cualquier amenaza del imperialismo norteamericano y sus lacayos fascistas".

"Ratifico que el camino de la Paz y la Independencia plena se construye con el protagonismo del pueblo", agregó el mandatario

La oficial Venezolana de Televisión, ha mostrado diversas movilizaciones que se realizaron en toda la geografía venezolana, donde se han dispuesto mil centros de registro para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana.

En el estado Zulia (noroeste), el gobernador de la entidad, Luis Caldera, lideró una movilización en el municipio Mara, en la que estuvieron presentes pueblos originarios y trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

"Desde las aguas del Lago de Maracaibo, con nuestros pescadores, desde las tierras, desde la serranía, el pueblo indígena del Zulia defiende la paz, la soberanía y nuestro derecho a existir como nación", manifestó Caldera.

En la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo (centro-norte), la vicepresidenta Delcy Rodríguez lideró una movilización en la que participaron movimientos campesinos y pobladores del área metropolitana de la localidad.

Con información de Noticias Argentinas