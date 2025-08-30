El músico canadiense estrenó Big Crime, tema grabado en Chicago, donde denuncia políticas represivas del presidente de los Estados Unidos.
El Salvador registra 1.000 días sin homicidios, dice Bukele
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha permitido la detención de cerca de 90.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas.El Mundo30/08/2025
El Salvador reportó 1.000 días sin homicidios desde la llegada del presidente Nayib Bukele en 2019 al gobierno, informó el presidente Nayib Bukele este sábado sin brindar más detalles.
"1.000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro gobierno", escribió Bukele en la red social X. Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico", agregó. "Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí".
El gobierno de Bukele atribuye la baja en las cifras al Plan Control Territorial, que consistía principalmente en el despliegue de policías y militares, y a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales.
La medida de excepción, con la que se han detenido a cerca de 90.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de vigencia, pero continúa generando polémicas por denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Durante la administración de Bukele, El Salvador registra unos 5.688 homicidios y 2.548 desapariciones, de acuerdo con datos divulgados recientemente por el mandatario centroamericano.
En las estadísticas gubernamentales de los homicidios no se incluyen muertes de pandilleros en enfrentamientos con policías, el hallazgo de osamentas y muertes de supuestos delincuentes a manos de ciudadanos, casos que sí se incluían en las cifras de los gobiernos anteriores.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Intensificarán controles de velocidad en Circunvalación Oeste para reducir siniestrosSalta30/08/2025
Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Tránsito del municipio Capital realizan acciones conjuntas.
Adorni habló de los audios atribuidos a Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”Política29/08/2025
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.
Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente pidiendo "unidad" en la interna libertaria. Advierten que sería "la puntita" de más material por venir.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.