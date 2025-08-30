Estas diminutas criaturas provocan una de las picaduras más feroces del mundo animal.
Donald Trump le retiró la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris
La exvicepresidenta contaba con un año adicional de seguridad. Sin embargo, el plazo había concluido el 21 de julio.El Mundo30/08/2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó oficialmente la custodia del Servicio Secreto que acompañaba a la exvicepresidenta Kamala Harris, de acuerdo con una carta oficial. Así lo confirmaron de manera definitiva desde la Casa Blanca.
La normativa estadounidense otorga a los expresidentes protección de por vida, mientras que los exvicepresidentes solo cuentan con seis meses de resguardo una vez que dejan el cargo. En el caso de Harris, ese plazo concluyó el 21 de julio.
Sin embargo, su seguridad había sido prorrogada por un año adicional a través de una directiva firmada por el entonces presidente Joe Biden, poco antes de abandonar la Casa Blanca. Dicho acuerdo no se había dado a conocer hasta ahora.
Ese fue el beneficio que Trump decidió cancelar mediante un documento titulado “Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional”, fechado el último jueves.
“Por la presente se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025: ex vicepresidenta Kamala D. Harris”, afirma el texto.
La respuesta de Kamala Harris
La medida se conoció justo mientras Harris se prepara para iniciar una gira nacional de promoción de su libro “107 Days”, en la que recorrerá distintas ciudades presentando sus memorias sobre la campaña presidencial que protagonizó. La obra saldrá a la venta el próximo 23 de septiembre.
Tras confirmarse la cancelación de la protección, Kirsten Allen, asesora principal de la exvicepresidenta, expresó a CNN: “La vicepresidenta está agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”.
Con información de Ámbito
