Sorpresivo alerta por nieve en tres provincias

La nueva semana arranca con mal clima en algunas partes del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por nieve y fuertes nevadas.

De esta manera, se mantenía este sábado un alerta amarilla fuertes nevadas para zonas de la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén.

De acuerdo con el reporte del organismo, para zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes".

En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores.

En tanto, en zonas con alerta naranja, el SMN indicó que “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes”.

En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores.

Recomendaciones del SMN por fuertes nevadas

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.