Sorpresivo alerta por nieve en tres provincias

La nueva semana arranca con mal clima en algunas partes del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por nieve y fuertes nevadas.
De esta manera, se mantenía este sábado un alerta amarilla fuertes nevadas para zonas de la cordillera de San Juan, Mendoza y Neuquén.
De acuerdo con el reporte del organismo, para zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes".
En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores.
En tanto, en zonas con alerta naranja, el SMN indicó que “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes”.
En zonas cordilleranas se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más bajas, los valores de nieve acumulada serán mucho menores.
Recomendaciones del SMN por fuertes nevadas
Evitá actividades al aire libre.
Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
La Justicia obliga a Luis Caputo a revelar el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millonesArgentina30/08/2025
La cartera económica que conduce Luis Caputo deberá entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025.
Santa Rosa: Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provinciasArgentina30/08/2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias de distinta intensidad para el centro y oeste del país, donde se esperan acumulados de hasta 100 milímetros.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.