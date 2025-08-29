LCG y EcoGo son dos de las consultoras que miden el precio de los alimentos semana a semana. Las mayores subas remiten al principio del mes, luego del salto del tipo de cambio oficial.
El dólar logró anotar la primera baja mensual de la era Milei
Aun con el pico que marcó la cotización el último día de julio, que lo llevó a $1360, el tipo de cambio cedió de punta a punta en este mes. La caída fue impulsada por un cóctel de medidas del Gobierno.Economía29/08/2025
El dólar oficial registró en agosto la primera baja mensual desde que inició el Gobierno de Javier Milei. En la pantalla de Banco Nación, el tipo de cambio cerró este viernes en $1360 y, si bien subió $15 con respecto al día anterior, logró mantenerse $20 por debajo del valor del último día de julio. En aquella jornada, marcada por la volatilidad, la cotización había marcado un máximo histórico de $1380.
En el mercado mayorista se replicó la tendencia: la divisa sumó $9 en el día, pero retrocedió de punta a punta de agosto. El recorte fue de $32, ya que el tipo de cambio cerró la semana en $1342.
A contramano, el dólar blue bajó $5 en el día y finalizó el mes en $1345, lo que significó un alza mensual de $10.
El operador Gustavo Quintana, de PR corredores de cambio, dijo que la última rueda de agosto estuvo cargada de volatilidad, con amplitud entre los valores máximos y mínimos en la jornada. “Los cambios de tendencia constantes fueron el signo más destacable en una jornada que marcó el cierre de agosto”, resumió.
Las operaciones de este viernes, en particular, estuvieron marcadas por la normativa que el Banco Central (BCRA) publicó antes de la apertura del mercado para evitar un exceso de demanda de dólares por parte de las entidades financieras.
Una batería de medidas para frenar el dólar
Esta última regulación se suma a una serie de decisiones económicas que buscaron hacer sintonía fina en el mercado cambiario después de las cotizaciones máximas registradas sobre el cierre del mes pasado. Los analistas creen que esa será la postura oficial, al menos, hasta las elecciones de octubre.
El Gobierno tiene claro un objetivo: el dólar se tiene que mantener relativamente estable, de modo tal que evite darle un nuevo impulso a la inflación. Con eso en mente, el Ministerio de Economía y el BCRA coordinaron una estrategia que incluyó varios ajustes en los encajes bancarios para retirar cualquier exceso de pesos y emisiones de deuda con tasa real muy positiva para seguir retirando dinero de la calle.
“Creemos que de aquí hasta las elecciones de octubre, la discrecionalidad será la regla, y que la pregunta del mercado comenzará a pasar por qué sucederá luego, en especial en términos de que tan rápido podría bajar la tasa para apuntalar la economía real, pero considerando también efectos potenciales sobre dólar e inflación”, sostuvo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.
Las intervenciones oficiales en el mercado de dólar futuro completaron la estrategia del equipo económico. En ese último segmento, el BCRA había terminado julio con una posición vendida de US$3800 millones y los operadores estiman que la participación de la entidad aumentó durante este mes. Como resultado, bajaron los precios de los dos contratos más cortos (agosto y septiembre), así como los de diciembre. En cambio, subieron los precios cerrados a octubre y noviembre.
