Alemania superó los tres millones de desempleados, su peor cifra en una década

La Corte Interamericana confirmó que tiene jurisdicción sobre crímenes en VenezuelaEl Mundo29/08/2025
El caso Polichacao marca un precedente clave al establecer que el país nunca dejó de estar sometido a la Convención Americana desde 1977.
En agosto se registraron 46.000 parados más que el mes anterior, alcanzando niveles no vistos desde 2015. La debilidad económica sigue golpeando al mercado laboral.El Mundo29/08/2025
Las vacaciones de verano y la debilidad económica han hecho que el desempleo en Alemania alcance su nivel más alto en muchos años.
En agosto de 2025, el número de desempleados aumentó en 46 000 personas con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 3,025 millones. Según informa la Agencia Federal de Empleo de Núremberg, esto supone 153 000 personas más que en agosto de 2024.
Las vacaciones de verano no explican por sí solas esta evolución. "El mercado laboral sigue estando marcado por la recesión económica de los últimos años", comentó al respecto la presidenta del consejo de administración de la Agencia, Andrea Nahles. "Aunque también es cierto que ya hay los primeros indicios de estabilización".
Cifra no alcanzada desde 2015
En verano, suelen aumentar las cifras de desempleo porque las empresas contratan menos antes de las vacaciones y finalizan los contratos de formación. Aun así, las cifras de agosto no eran tan altas desde hace años. La última vez que el número de desempleados superó la barrera de los tres millones fue en febrero de 2015.
La tasa de desempleo más alta se encuentra en las ciudades-estado de Bremen (11,8 por ciento) y Berlín (10,5 por ciento), mientras que la más baja está en los estados federados del sur, Baviera (4,2 por ciento) y Baden-Wurtemberg (4,7 por ciento).
Con información de DW
Huevos retirados del mercado en California y Nevada están vinculados a la infección que afectó a 14 estados, con 18 hospitalizaciones confirmadas.
Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
El Pentágono anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, destinada a proteger a civiles y tropas ante el creciente uso de drones en escenarios bélicos y estratégicos.
El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.