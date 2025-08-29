La secretaria general de Presidencia y el titular de la Cámara de Diputados viajaron a la capital provincial para respaldar al candidato Lisandro Almirón de cara a las elecciones de este domingo.
Caputo: “El Congreso es el brazo armado del kirchnerismo contra los argentinos”
En plena campaña legislativa, el titular de Hacienda afirmó que las leyes aprobadas por la oposición buscan desestabilizar el equilibrio fiscal y la política económica del Gobierno.Política29/08/2025
El ministro de Economía, Luis Caputo, se metió de lleno en la campaña política de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, responsabilizó a la oposición de hacer "terrorismo económico" tras la volatilidad de tasas y expresó: "El Congreso es el brazo armado legal del kirchnerismo".
En el canal de streaming oficialista Carajo, el titular de la cartera económica estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien brindó un panorama de los proyectos aprobados en el RIGI. Así, Caputo habló sobre los convulsionados días en cuanto a política monetaria y relató cómo se gestó la finalización de las LEFIs.
"Por abril o marzo nos juntamos en Olivos y Javier nos dijo que para julio se venía un ataque inimaginable. Pensamos en la forma de estar preparados, porque el kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos, quiere que al país le vaya mal. Mandó a su brazo armado legal, el Congreso, donde tienen mayoría, para que voten leyes que rompan el equilibrio fiscal, el programa económico. 12 leyes que rompieron todo y que termine filtrando en inflación, suba de dólar ese es el objetivo que te desestabiliza como Gobierno", comenzó a relatar Caputo.
En ese mismo sentido, destacó: "Cuando pensamos esto, nuestra defensa fue controlar la liquidez. Sacarle la munición que tienen, que es el excedente de pesos, la liquidez. Había que dejarlos sin municiones. Imaginen la situación después de las leyes que sacaron y la operación de los audios con 16 billones de pesos en el mercado". Además, añadió: "Que hubieran dicho los periodistas y economistas que ya conocemos: 'Esta montaña de LEFIs se iría a los dólares, esto ya lo vimos'. No hubiera faltado el que escribe una alta fuente del Fondo Monetario Internacional, que le pidió 200% de devaluación, después de las elecciones".
“El kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos. Mandó a su brazo armado, el congreso, a romper el equilibrio fiscal y el programa económico. En dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo”
El ministro de Economía defendió el apretón monetario con suba de encajes para secar la plaza de peso y culpó a la oposición por la volatilidad de tasas: "Lo que el mercado esperaba, no pasó. Paso los que no previno el Presidente y actuamos en consecuencia. La volatilidad de tasas es producto de lo que hizo la oposición irresponsable que quiere voltear al Gobierno, para eso tiene que lograr que se pudra todo. No estamos preocupado porque es de corto plazo. Esto se dirime ni siquiera en octubre, sino en dos semanas. Se termina la guerra cuando la gente vote".
