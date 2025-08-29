Karina tuvo que suspender una visita a Olavarría, tras un pedido de los candidatos

Karina Milei tuvo que suspender su visita a Olavarría prevista para este sábado junto a Sebastián Pareja, por un pedido desesperado de los candidatos libertarios que observaron alarmados el rechazo total que genera su figura por el escándalo de las coimas.

La hermana de Milei y su armador bonaerense habían trabajado para un encuentro con todos los candidatos de la Séptima Sección, que se iba a plasmar en una foto de campaña con Karina en el centro, como empujón final para las elecciones de 7 de septiembre.

Pero luego de revisar las encuestas y palpar el clima con los vecinos, varios candidatos pidieron por favor que la hermana presidencial evite pisar Olavarría, para no complicar más una eleccón que no viene fácil. Es que, como reveló LPO, el rechazo en las encuestas por las coimas crece y pone en riesgo la elección bonaerense.

El desembarco de Karina lo manejaba el cabeza de lista seccional, el funcionario de Economía Alejandro Speroni. Pero quien operó fuerte para que esa visita no prospere fue la segunda de esa lista, Celeste Arouxet, coordinadora en Olavarría.

La desesperación de Arouxet tiene sus razones. La Séptima reparte solo tres bancas al Senado. Para alcanzar una, hay que superar el 33,3% de los votos. Para lograr dos, hay que ganar la elección.

Hoy por hoy, en el armado de La Libertad Avanza de la Séptima, ven una derrota y, los más catastróficos, no descartan un escenario donde el peronismo sea el único en alcanzar el piso de 33,3% y quedarse con los tres senadores provinciales en juego. Estos números llegaron a Sebastián Pareja, que como reveló LPO, los acercó a la Casa Rosada y se encendieron todas las alarmas.

Dirigentes libertarios del centro de la provincia confirmaron a LPO, que desde que se conoció la visita dela hermana presidencial, Arouxet se mostró indignada en los chats internos, en los que hubo coincidencia en el impacto negativo de la visita.

"Viene sucia como una papa y con ruido porque las balas le entraron", dijo a LPO uno de los dirigentes libertarios de la Séptima, que advirtió que iba rumbo al fracaso el acto previsto para el sábado a las 14 en el club Mariano Moreno.

"Largaron un link para anotarse. Pero lo hacen circular cada dos horas porque no se anota nadie", reveló. Este jueves, a dos días del acto, ya había desesperación entre los libertarios por la baja cantidad de inscriptos para un acto pautado en instalaciones para más de 2.000 personas.

Finalmente, en la tarde de este jueves llegó la confirmación que el acto se caía "por cuestiones climáticas". Nadie se creyó esa excusa, ni siquiera quienes la comunicaron, ya que el Servicio Meteorológico Nacional no tiene alertas para la zona, salvo una leve probabilidad de llovizna.

"La visita de Karina hubiese sido el clavo en el cajón, pero las cosas se vienen haciendo mal hace rato", dijo a LPO otro dirigente libertario de la Séptima, que resumió: "Speroni está peleado con (el ex intendente macrista, Ezequiel) Galli y Arouxet con la coordinación seccional. El único que está tirando del carro es Speroni y no lo conoce nadie".

De hecho, los libertarios miran de reojo a Galli, a quien acusan de no mostrar demasiada predisposición en la campaña y menos aún en aportar fiscales para el 7 de septiembre.

"La desorganización es tal que a una semana de la veda, no se llegó a doblar medio padrón de boletas y el operativo de fiscalización sigue sin resolverse", agregó a LPO otro dirigente libertario.

Las expectativas cambiaron. Hace 20 días, Pareja en un grupo de Whatsapp con dirigentes locales dijo que "es imposible perder en la Séptima". Hace diez días, pidieron reforzar la sección y, hace cinco días, se habla de un reparto igualitario de bancas con radicales y peronistas.

Como contó LPO, en la Séptima el kirchnerismo gobierna los dos municipios más fuertes (Azul y Olavarría), mientras que el radicalismo, además de gestionar en dos (Saladillo y Alvear) tiene una histórica presencia territorial en esa sección.

Los libertarios, en cambio, intentaron hacer pie con la llegada del intendente de 25 de Mayo, Ramiro Eguen, que a los pocos meses se fue y armó una boleta corta.

"Si el peronismo pasa el 33,3% y el resto no llega, se queda con los tres senadores, Pareja está preocupado", reconoció uno de los candidatos.

En los libertarios, el pánico por no llegar al piso de 33,3% tiene sus fundamentos en la frondosa oferta que tiene la derecha en la Séptima, con cuatro listas seccionales filo-libertarias.

Una de estas listas que disputarán el voto libertario llamó fuerte la atención ya que es encabezada por quien hasta este año fue el armador de Cristian Ritondo en la sección, el ex senador Dalton Jáuregui.

También se presentan boletas de Unión Liberal, Partido Libertario y Potencia. "Todas esas listas nos van a limar votos que pueden ser determinantes", reconoció a LPO uno de los encargados del armado libertario de Olavarría.

Con información de La Polítca Online