El vocero presidencial aseguró que está "llevando adelante las gestiones" para adquirir los derechos de transmisión, luego de que trascendiera que no se iba a licitar la televisación abierta.
El Gobierno prorrogó la intervención de la Casa de Moneda por 120 días
A un año del inicio del proceso, el Ejecutivo extendió nuevamente el plazo para completar la reestructuración de la empresa estatal.Argentina28/08/2025
A un año del anuncio de la intervención de la Casa de Moneda, el Gobierno nacional anunció que el proceso fue nuevamente prorrogado por 120 días luego de inconvenientes surgidos durante la transmisión de la estructura. Esto fue informado a través del Boletín Oficial.
La medida fue oficializada a través del Decreto 615/2025 e indica que dispone “la prórroga de la intervención de Casa Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y de la designación de su Interventor doctor Pedro Daniel Cavagnaro, ambas dispuestas por el Decreto N°964 del 30 de octubre de 2024 y prorrogadas por el Decreto N°295 del 29 de abril de 2025, por el plazo de ciento veinte 120 días corridos”.
El documento indica que la complejidad operativa y la naturaleza de las tareas pendientes volvieron el período fijado por el artículo 6 del Decreto 442/25, publicado el 1 de junio del 2025, fijaba los 120 días corridos para la restructuración.
Ante esto, las autoridades nacionales consideraron emitir un nuevo plazo para poder terminar de manera ordenada y efectiva el referido traspaso de las áreas operativas mencionadas a los organismos receptores.
La transformación de la antigua Sociedad del Estado Casa de Moneda en Casa de Moneda S.A.U inició el 20 de diciembre del 2024 durante una asamblea general extraordinaria.
Con información de C5N
Más de 8,8 millones de trabajadores desempeñan empleos no registrados, mientras la creación de empleo formal sigue siendo limitada.
Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes 22, continuó el domingo 24 y ayer martes, día en que, particularmente, hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas.
El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré, destacó: “Se trata de un paso muy importante que mejora la competitividad del instrumento y amplía las posibilidades de acceso al financiamiento”.
La jueza del Distrito Sur confirmó que el país debe entregar correos y mensajes de funcionarios, mientras evalúa apelar ante la Corte de Apelaciones.
La Agencia de Discapacidad habría comprado medicamentos con un sobreprecio de 27%Argentina28/08/2025
Son datos preliminares de un relevamiento que compara la adquisición de un grupo de medicamentos por parte del organismo que manejaba Diego Spagnuolo y el Ministerio de Salud.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.