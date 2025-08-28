El expediente por las muertes vinculadas a HLB Pharma y Ramallo S.A. suma nuevas denuncias mientras los investigadores buscan establecer conexiones y la trazabilidad del opioide adulterado.
Salta conquista la Copa Robótica Argentina 2025: primer y segundo puesto para escuelas técnicas
Los equipos Fenrir-La 2 y Diodo 1N3138 de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” destacaron en Neuquén y posicionan a Salta como referente en robótica y programación.Sociedad28/08/2025
La provincia de Salta hizo historia en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, desarrollada en la ciudad de Neuquén. Los dos equipos de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” alcanzaron el podio al obtener el primer y el segundo puesto de la competencia.
El equipo Fenrir-La 2, del turno vespertino y bajo la mentoría del profesor César Nicolás Simesen Marrupe, se consagró campeón nacional 2025 en el ránking general, tras un desempeño destacado. El grupo estuvo integrado por:
- Daniel Maximiliano Flores Portal
- Facundo Maximiliano Barrios Velázquez
- Leslie del Milagro Skrivaneli
- Bruno Ezequiel Ulloa Martínez
Por su parte, el equipo Diodo 1N3138, del turno tarde y acompañado por el profesor Arnaldo Zerpa, obtuvo el segundo puesto en los Play Off 2025. Estuvo conformado por:
- Damián Álvaro Arena
- Rubén Daniel Tapia
- Gerardo Esteban Tolaba
- Benjamín Francisco Villagrán
Con este resultado, Salta se consolida como una de las provincias referentes en el desarrollo de la Economía del Conocimiento, impulsando la formación de jóvenes en robótica, programación e inteligencia artificial, además de destacar la preparación que reciben en la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein”, clave en su éxito nacional.
Rivadavia Seguros renueva su sitio web en su 80 aniversario
Este rediseño, permite recorrer una interfaz más dinámica, intuitiva y moderna, ofreciendo una navegación simplificada, tiempos de carga reducidos y mayor compatibilidad con dispositivos móviles.
Estafas con licencias: advierten sobre páginas falsas en Salta
El subsecretario Napoleón Gambetta alertó en Día de Miércoles sobre estafas con licencias de conducir y remarcó que el trámite solo se realiza en la página oficial del municipio.
Polémica por ampliación del horario de carga en el centro salteño, ¿qué pasará con la ordenanza?
Napoleón Gambetta se refirió a la ampliación del horario de carga y descarga en el microcentro y aseguró que el municipio mantiene un estricto control con multas y aplicación del scoring.
Día Nacional de la Ancianidad: realizarán a una exposición de trabajos de centros de jubiladosSociedad28/08/2025
La muestra se realizará en plaza Belgrano, este jueves de 9 a 14 horas. Además se presentarán diversos números artísticos.
La osadía de un sueño: el emotivo relato de Mario Peña en el Día de la Radio
En el Día de la Radio, el periodista Mario Ernesto Peña compartió una anécdota imperdible sobre sus inicios en el micrófono. Nos transportó a una época donde los sueños eran el motor de su carrera y su audacia, una brújula que lo llevó a su destino.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.