Rivadavia Seguros renueva su sitio web en su 80 aniversario

En el marco de la celebración de su 80º aniversario, Rivadavia Seguros lanza una renovada página web, ofreciendo una propuesta pensada para optimizar la experiencia de usuario de sus asegurados, productores y demás clientes internos y

externos.

Este rediseño, permite recorrer una interfaz más dinámica, intuitiva y moderna, ofreciendo una navegación simplificada, tiempos de carga reducidos y mayor compatibilidad con dispositivos móviles. Todo esto, se traduce en un acceso más ágil y sencillo a toda la información de sus productos y servicios, como así también a sus portales de autogestión. Se trata de una primera instancia, a partir de la cual se irán incorporando mayores funcionalidades.

Este proyecto es el resultado del trabajo colaborativo de los equipos de Marketing e Innovación y Desarrollo de la empresa, junto a una agencia especializada en diseño y desarrollo UX/UI, y representó una instancia de trabajo interdisciplinario, en el que la flexibilidad, interacción y compromiso de todo el equipo de Rivadavia, fueron claves para alcanzar los objetivos propuestos.

Esta actualización se suma a los diferentes cambios que viene realizando la compañía con motivo de su rebranding, reafirmando su compromiso con la excelencia, el servicio, la integridad y la solidez que han caracterizado a la empresa a lo largo de estas primeras ocho décadas de trayectoria.