Con un Messi estelar, Inter Miami se lo dio vuelta a Orlando City y es finalista de la Leagues Cup

Gracias a un doblete del argentino y un gol de Telasco Segovia sobre el cierre del partido, Las Garzas se llevaron el clásico y se metieron en la fase decisiva. Este certamen, los dirigidos por Mascherano ya ganaron en 2023.

Deportes28/08/2025

El Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

La visita había comenzado en ventaja a los 45 minutos de la primera parte, con el tanto del extremo croata Marco Pasalic, mientras que el astro argentino Lionel Messi remontó con un doblete, en 31 y 44 minutos del complemento, y el volante venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45 minutos.

Con la victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano es finalista de la Leagues Cup y se medirá ante Seattle Sounders, que eliminó a los Angeles Galaxy.

 

