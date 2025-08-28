Desde las 21:15 en el Malvinas Argentinas, el “Millonario” y el “Tatengue” se medirán por un lugar en la siguiente fase. El ganador tendrá como rival a Racing.
Con un Messi estelar, Inter Miami se lo dio vuelta a Orlando City y es finalista de la Leagues Cup
Gracias a un doblete del argentino y un gol de Telasco Segovia sobre el cierre del partido, Las Garzas se llevaron el clásico y se metieron en la fase decisiva. Este certamen, los dirigidos por Mascherano ya ganaron en 2023.Deportes28/08/2025
El Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.
La visita había comenzado en ventaja a los 45 minutos de la primera parte, con el tanto del extremo croata Marco Pasalic, mientras que el astro argentino Lionel Messi remontó con un doblete, en 31 y 44 minutos del complemento, y el volante venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45 minutos.
Con la victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano es finalista de la Leagues Cup y se medirá ante Seattle Sounders, que eliminó a los Angeles Galaxy.
Independiente hará público su descargo ante la CONMEBOL tras los hechos contra la Universidad de ChileDeportes27/08/2025
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, comunicará los alcances del descargo y la defensa presentados.
Fideo habló en conferencia de prensa luego de su inolvidable golazo para ganarle el clásico a Newell´s y negó que Rosario Central sea beneficiado debido a su presencia.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
A días del arranque de la próxima jornada, se conocieron los nombres de los jueces que estarán presentes en los respectivos encuentros del fútbol argentino.
La FIFA aplicó una sanción a Argentina que obliga a habilitar un sector del Monumental exclusivamente para público infantil y organizaciones sociales, como medida contra la discriminación en los estadios.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.