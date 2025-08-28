La jueza del Distrito Sur confirmó que el país debe entregar correos y mensajes de funcionarios, mientras evalúa apelar ante la Corte de Apelaciones.
El Gobierno renovó vencimientos por siete billones con tasas muy superiores a la inflación
La licitación de Lecap al 30 de septiembre alcanzó una TIREA de 75,66%, obligando a los bancos a comprar títulos y posponiendo gran parte de los vencimientos para 2026.Argentina28/08/2025
El Ministerio de Economía enfrentaba un vencimiento de $7 billones este miércoles y logró renovar 114%. Sin embargo, el resultado se basó en regulaciones que forzaron las compras por parte de los bancos y tasas reales que están bien por encima de la inflación esperada.
En el caso de la letra capitalizable (Lecap) al 30 de septiembre, la tasa efectiva mensual (TEM) fue de 4,81% y la tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) alcanzó el 75,66%. Son cifras que se comparan y superan ampliamente a la inflación proyectada de 1,7% para septiembre y de 21,1% para los próximos 12 meses. “Es una tasa real enorme”, afirmó Fernando Baer, economista de Quantum.
“La licitación se dio en línea con lo que en parte esperaba el mercado, con premios en la parte corta que buscan absorber pesos y que mantienen a las tasas en terreno real positivo”, apuntó Juan Ignacio Alra, portfolio manager de One618.
La mirada más constructiva de la licitación es que el Gobierno, gracias a la medida que forzó a los bancos a comprar títulos de mediano plazo, pudo posponer buena parte de los vencimientos de esta semana para el año que viene.
“Logró refinanciar todo y pasar el 80% para 2026. Sin embargo, nuevamente fue con tasas muy altas y cambiando la normativa para que los bancos demanden esos títulos para integrar encajes. Es un buen resultado, después de todo”, indicó Claudio Caprarulo, economista de Analytica.
Advierten por el impacto en la economía real
El “lado B” de las tasas altas es el freno en la actividad, que de a poco se empieza a sentir, especialmente en el creciente costo de financiamiento que enfrentan las empresas. “El objetivo del Gobierno es contener al dólar. La contracara es enfriar más la economía”, añadió Caprarulo.
Desde la mesa de un banco coincidieron en el análisis. “La película de los últimos meses es frenar la economía, con menos crédito, para que baje la demanda de dólares. El impacto en la actividad es necesario porque no hay dólares para sostener el nivel de actividad”, describieron.
En la misma sintonía se manifestó Alra: “Este nivel de rendimientos, tanto a corto como a largo plazo, empieza a reflejarse en la actividad: si bien pueden resultar poco beneficiosos para la economía, cumplen con el objetivo de enfriar la inflación”.
Para el analista, el contexto de tasas altas y volátiles se combina con el factor electoral, que agrega ruido al mercado. “En este escenario, resulta clave seguir de cerca variables sensibles como el dólar, que pese al aumento de encajes y a la política de tasas, continúa mostrando una tendencia alcista, aunque dentro de las bandas establecidas”, afirmó.
Con respecto a la reacción que puedan tener las variables financieras a partir de la licitación, Baer consideró que las tasas que se convalidaron en la licitación de este miércoles pueden llegar a contener, en parte, la presión sobre el tipo de cambio. “De todos modos, son tasas muy altas, más de lo esperado. Evidentemente el objetivo es forzar la estabilidad a cualquier costo de corto plazo”, cerró.
Con información de TN
La Agencia de Discapacidad habría comprado medicamentos con un sobreprecio de 27%Argentina28/08/2025
Son datos preliminares de un relevamiento que compara la adquisición de un grupo de medicamentos por parte del organismo que manejaba Diego Spagnuolo y el Ministerio de Salud.
La universidad advierte que oponerse a la norma agravaría la crisis salarial y presupuestaria.
El presidente participará de un almuerzo organizado por el CICyP en el Hotel Alvear, mientras la campaña electoral avanza y crecen las tensiones por los audios de Spagnuolo.
El Decreto 614/2025 aclara cómo se moverán los feriados nacionales que caigan en fin de semana, impactando en el calendario laboral y escolar.
La Asociación de Profesionales y Técnicos realizará este jueves una huelga por 24 horas y reclamarán que se promulgue la Ley de Emergencia Pediátrica.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.