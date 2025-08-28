Este jueves, Milei se reúne con empresarios en medio del escándalo por coimas

Javier Milei participará este jueves de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), donde se reunirá con empresarios de distintos sectores. El encuentro se dará en medio del escándalo por las presuntas coimas y en plena campaña electoral. El evento tendrá lugar en el Hotel Alvear.

No es la primera vez que el jefe de Estado se presenta ante referentes del sector privado desde que se desató el conflicto por los audios de Diego Spagnuolo. La semana pasada, el mandatario participó del cierre del Council of the Americas, organizado por Americas Society junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En ese momento, el Presidente lanzó duras críticas al Congreso, al que acusó de estar “secuestrado por el kirchnerismo”. “Si les ganamos en septiembre, porque en octubre vamos a ganar, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo”, expresó.

Lejos de moderar su discurso, Milei defendió las últimas medidas en materia monetaria frente a las preocupaciones del sector privado por la caída de la actividad. “Es año electoral y del otro lado está el riesgo kuka, ¿dónde quieren la tasa de interés? ¿Quieren tener una tasa de interés de condiciones normales, cuando del otro lado tienen a los que quieren romper todo el país? Imposible. Así que menos llanto por la volatilidad de la tasa, que bastante estamos llevando sin sobresalto toda la economía“, retrucó.

Al otro día, el viernes, el jefe de Estado volvió a hablar ante empresarios, esta vez en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, y en la seguidilla de eventos, también estuvo presente en la inauguración de un edificio de Corporación América el lunes.

Al igual que en los otros encuentros con empresarios, se espera que Milei vuelva a defender su gestión y a poner el foco en el riesgo preelectoral, pensando en el 7 de septiembre. No se descarta, además, que el Presidente haga referencia al episodio violento ocurrido en Lomas de Zamora y aproveche para retomar sus críticas al kirchnerismo.

A su vez, la campaña transcurre en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En relación a los audios filtrados por parte de Diego Spagnuolo, exfuncionario del área, Milei negó las acusaciones, sostuvo que “todo lo que dice es mentira” y anticipó que lo llevará a la Justicia.

Con información de TN