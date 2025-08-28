La jueza del Distrito Sur confirmó que el país debe entregar correos y mensajes de funcionarios, mientras evalúa apelar ante la Corte de Apelaciones.
Este jueves, Milei se reúne con empresarios en medio del escándalo por coimas
El presidente participará de un almuerzo organizado por el CICyP en el Hotel Alvear, mientras la campaña electoral avanza y crecen las tensiones por los audios de Spagnuolo.Argentina28/08/2025
Javier Milei participará este jueves de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), donde se reunirá con empresarios de distintos sectores. El encuentro se dará en medio del escándalo por las presuntas coimas y en plena campaña electoral. El evento tendrá lugar en el Hotel Alvear.
No es la primera vez que el jefe de Estado se presenta ante referentes del sector privado desde que se desató el conflicto por los audios de Diego Spagnuolo. La semana pasada, el mandatario participó del cierre del Council of the Americas, organizado por Americas Society junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC).
En ese momento, el Presidente lanzó duras críticas al Congreso, al que acusó de estar “secuestrado por el kirchnerismo”. “Si les ganamos en septiembre, porque en octubre vamos a ganar, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo”, expresó.
Lejos de moderar su discurso, Milei defendió las últimas medidas en materia monetaria frente a las preocupaciones del sector privado por la caída de la actividad. “Es año electoral y del otro lado está el riesgo kuka, ¿dónde quieren la tasa de interés? ¿Quieren tener una tasa de interés de condiciones normales, cuando del otro lado tienen a los que quieren romper todo el país? Imposible. Así que menos llanto por la volatilidad de la tasa, que bastante estamos llevando sin sobresalto toda la economía“, retrucó.
Al otro día, el viernes, el jefe de Estado volvió a hablar ante empresarios, esta vez en un evento organizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, y en la seguidilla de eventos, también estuvo presente en la inauguración de un edificio de Corporación América el lunes.
Al igual que en los otros encuentros con empresarios, se espera que Milei vuelva a defender su gestión y a poner el foco en el riesgo preelectoral, pensando en el 7 de septiembre. No se descarta, además, que el Presidente haga referencia al episodio violento ocurrido en Lomas de Zamora y aproveche para retomar sus críticas al kirchnerismo.
A su vez, la campaña transcurre en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En relación a los audios filtrados por parte de Diego Spagnuolo, exfuncionario del área, Milei negó las acusaciones, sostuvo que “todo lo que dice es mentira” y anticipó que lo llevará a la Justicia.
La Agencia de Discapacidad habría comprado medicamentos con un sobreprecio de 27%Argentina28/08/2025
Son datos preliminares de un relevamiento que compara la adquisición de un grupo de medicamentos por parte del organismo que manejaba Diego Spagnuolo y el Ministerio de Salud.
La universidad advierte que oponerse a la norma agravaría la crisis salarial y presupuestaria.
El Gobierno renovó vencimientos por siete billones con tasas muy superiores a la inflaciónArgentina28/08/2025
La licitación de Lecap al 30 de septiembre alcanzó una TIREA de 75,66%, obligando a los bancos a comprar títulos y posponiendo gran parte de los vencimientos para 2026.
El Decreto 614/2025 aclara cómo se moverán los feriados nacionales que caigan en fin de semana, impactando en el calendario laboral y escolar.
La Asociación de Profesionales y Técnicos realizará este jueves una huelga por 24 horas y reclamarán que se promulgue la Ley de Emergencia Pediátrica.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.