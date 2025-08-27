Advierten sobre posibles estafas al solicitar la Licencia de Conducir vía online

Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán este sábado 30 desde las 13 hs en ambas dependencias. Luego no podrá haber visitas ni trámites administrativos. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo.
En las últimas horas se viralizó un video que conduce a un número de celular externo al municipio, el cual se utiliza para realizar acciones fraudulentas.Salta27/08/2025
En las últimas horas se viralizó un video (https://www.facebook.com/share/v/16q9ytuwEP/) que conduce a un número de celular externo al municipio (1126305447), el cual se utiliza para realizar acciones fraudulentas.
Es por eso, que se recomienda a los ciudadanos extremar los cuidados y verificar que no se trate de algún tipo de acción fraudulenta a la hora de realizar dicho trámite.
Desde el municipio ya se tomaron cartas en el asunto y se reportaron tanto la cuenta de facebook donde se subió el video, como el número de celular.
Se destaca que la única forma y la correcta es realizar el trámite a través de la página web de la Municipalidad: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/ y se aclara que no existen ni son necesarios los gestores, es decir que el trámite se paga una vez realizado y en el Centro Emisor de Licencias (CEL) correspondiente.
En caso de que sea para renovación, una vez que tengan todos sus papeles cargados, deberán asistir al CEL y realizar el trámite en cuestión de minutos. Una vez subida la documentación a la página web, un operador de Tránsito municipal se contactará con el conductor en un plazo máximo de 24 horas. Si la misma está aprobada se le enviará un link por mail para que pueda sacar el turno para dirigirse a retirar la licencia o presentarse al examen correspondiente.
En el caso de que los papeles no estén cargados de forma óptima, el trámite puede ser rechazado, pero con las indicaciones necesarias para que sea realizado nuevamente de forma correcta.
La Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino municipal realizará asesorías gratuitas el 27, 28 y 29 de agosto en la UNSa. "Se celebran contratos de locación que reúnen las voluntades de las partes y hay un silencio normativo que tratamos de integrar, informando”, expresaron.
Una vez empalmados los nuevos caños, se completará la obra con la colocación en la nueva traza y conexión al sistema del Acueducto Norte, para lo cual se interrumpirá el servicio durante el día sábado 30 de agosto desde la madrugada.
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Litio en Salta: El proyecto Rincón de Río Tinto obtuvo la Declaración de Impacto AmbientalSalta27/08/2025
La Secretaría de Minería y Energía emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Rincón Litio, de la empresa Río Tinto, que producirá 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
La Municipalidad anuncia que las tareas incluyen limpieza, seguridad y prevención del dengue, zika y chikungunya; la atención se reanudará el domingo 31 de 7 a 19 hs.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
La Fiscalía Penal Juvenil solicitó medidas de protección tras una pelea entre adolescentesJudiciales26/08/2025
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.