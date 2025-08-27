Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán este sábado 30 desde las 13 hs en ambas dependencias. Luego no podrá haber visitas ni trámites administrativos. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo.
Impulsan asesoramiento sobre alquileres a estudiantes universitarios
La Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino municipal realizará asesorías gratuitas el 27, 28 y 29 de agosto en la UNSa. "Se celebran contratos de locación que reúnen las voluntades de las partes y hay un silencio normativo que tratamos de integrar, informando”, expresaron.Salta27/08/2025
Con el objetivo de acompañar a los estudiantes en el acceso a una vivienda en condiciones justas, la Municipalidad de Salta llevará adelante, desde este miércoles 27 hasta el viernes 29 de agosto, jornadas de asesoramiento sobre alquileres en la Universidad Nacional de Salta.
La iniciativa, coordinada por la Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino, se desarrollará en la Facultad de Humanidades de 17 a 18.30 horas. Estará dirigida especialmente a estudiantes que, por primera vez, enfrentan una relación contractual como inquilinos.
“Buscamos brindar información clara sobre los derechos y obligaciones que surgen al momento de alquilar, sobre todo ante la incertidumbre legal y económica actual”, explicó el titular del área municipal, Alberto Córdoba, en diálogo con Aries.
Córdoba detalló que uno de los desafíos actuales es la “laguna normativa" generada tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU del Gobierno Nacional. “Hoy los contratos de locación se celebran más por voluntad de las partes que por una regulación clara. En ese contexto, la información es fundamental”, advirtió.
Durante las jornadas, se abordarán consultas frecuentes relacionadas con la actualización de los cánones locativos, duración de los contratos, la figura del garante, responsabilidades en caso de arreglos por daños, y la validez de contratos verbales, entre otras.
“Muchos estudiantes están lejos de sus hogares, en una ciudad nueva y en condiciones económicas complejas, por lo que pueden verse en situación de vulnerabilidad. Nuestra función es brindarles certezas y herramientas para evitar problemas futuros”, agregó Córdoba.
“Hoy la población estudiantil lleva adelante emprendedurismo o lleva adelante trabajo informal, por lo cual no cuenta con un recibo de sueldo o se complica conseguir un garante, eso lleva que los contratos que se realizan cuenten con requisitos muy endebles y mantienen la situación de indefensión de parte del inquilino”, expresó.
Finalmente, Córdoba remarcó la importancia de informarse antes de alquilar y priorizar acuerdos escritos. “No siempre es necesario un abogado o escribano. Un acuerdo entre partes, con condiciones claras y firmas, tiene plena validez legal”, cerró.
En las últimas horas se viralizó un video que conduce a un número de celular externo al municipio, el cual se utiliza para realizar acciones fraudulentas.
Una vez empalmados los nuevos caños, se completará la obra con la colocación en la nueva traza y conexión al sistema del Acueducto Norte, para lo cual se interrumpirá el servicio durante el día sábado 30 de agosto desde la madrugada.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Litio en Salta: El proyecto Rincón de Río Tinto obtuvo la Declaración de Impacto AmbientalSalta27/08/2025
La Secretaría de Minería y Energía emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Rincón Litio, de la empresa Río Tinto, que producirá 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
La Municipalidad anuncia que las tareas incluyen limpieza, seguridad y prevención del dengue, zika y chikungunya; la atención se reanudará el domingo 31 de 7 a 19 hs.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
La Fiscalía Penal Juvenil solicitó medidas de protección tras una pelea entre adolescentesJudiciales26/08/2025
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.