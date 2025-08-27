El riesgo país trepó a 850 puntos

La suba refleja la caída de los bonos soberanos en medio de la incertidumbre electoral, los problemas financieros y los escándalos de corrupción.

El riesgo país de Argentina ascendió este miércoles a 850 puntos, 21 puntos por encima del último cierre como consecuencia de la creciente desconfianza en el futuro de la economía.

La suba se originó en una nueva caída del pecio de los bonos de la deuda soberana, dado que los inversores toman distancia de los activos argentinos ante la incertidumbre electoral, los problemas financieros y los últimos escándalos vinculados a posibles actos de corrupción.

El salto se conoce en un día clave porque el Tesoro Nacional debe salir a captar cerca de $ 8 billones para refinanciar vencimientos de la deuda en pesos.

La baja del riesgo país es fundamental para que el país vuelva a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar los abultados vencimientos en dólares que se producirán desde 2026.

Con información de Noticias Argentinas

