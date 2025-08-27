La Asociación de Profesionales y Técnicos realizará este jueves una huelga por 24 horas y reclamarán que se promulgue la Ley de Emergencia Pediátrica.
Científicos del CONICET denuncian retención de u$s54 millones destinados a investigación
La RAICYT y el CONICET reclamaron judicialmente al Gobierno por fondos del Banco Mundial y el BID que no llegaron a los proyectos científicos previstos, pese a las asignaciones aprobadas desde febrero.Argentina27/08/2025
Un grupo de científicos del CONICET reclama desde febrero de este año que el Gobierno ejecute unos u$s54 millones que ya fueron asignados y transferidos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ser utilizados en proyectos de investigación en Argentina.
La iniciativa es promovida por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT). Los científicos del CONICET realizaron una presentación ante el Banco Interamericano y en la Justicia federal de La Plata.
"Siendo (el BID) el organismo que otorga los fondos, nos parecía procedente informar que ese dinero nunca llegó a su destino y desconocemos qué hicieron con la plata", explicó Soledad Leonardi, doctora y licenciada en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, a C5N.
"Son proyectos que estaban en curso, otros que fueron concursados y evaluados pero nunca otorgados y entiendo que también estaba el dinero de la siguiente convocatoria", agregó la investigadora, quien además precisó que, tras la presentación, el BID "no dio lugar al reclamo". Lo hizo el 21 de febrero, dos días después de la presentación de la RAICYT.
En aquella ocasión, la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID respondió que no encontraron "evidencias indicativas de prácticas prohibidas de acuerdo a las normativas establecidas" por el organismo de financiamiento.
"Ante la negativa del pedido de acceso a la información pública para conocer el destino de esos fondos y otros vinculados a proyectos de ciencia y tecnología, se decidió judicializarlo", explicó Leonardi.
Un fallo del juez Alejo Ramos Padilla emitido en junio de este año instó al Gobierno a brindar en un plazo de 15 días "toda la información pública existente sobre lo requerido". La sentencia fue apelada por el Gobierno y ahora resta saber si la Justicia dará lugar a la apelación.
La vicepresidenta estableció una capacitación básica en ofimática y redacción que será requisito para concursos y ascensos. Deberá completarse antes de noviembre de 2025.
La suba refleja la caída de los bonos soberanos en medio de la incertidumbre electoral, los problemas financieros y los escándalos de corrupción.
Suben 6,8% los impuestos sobre la factura de gas para financiar subsidios a zonas fríasArgentina27/08/2025
El Ministerio de Economía oficializó el aumento del recargo sobre el gas natural mediante la Resolución 1253/2025; la medida se aplicará a partir de la publicación de los procedimientos de facturación.
YPF: Argentina se prepara para apelar si se mantiene orden de entregar comunicacionesArgentina27/08/2025
La solicitud de revisión ante la jueza Loretta Preska busca proteger correos y mensajes de funcionarios como Luis Caputo y Sergio Massa en el juicio de US$16.000 millones.
El Gobierno declaró en crisis a dos obras sociales vinculadas a hipódromos de Buenos AiresArgentina27/08/2025
La Superintendencia de Servicios de Salud exigió planes de contingencia a las entidades ante irregularidades económicas y de gestión.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
La Fiscalía Penal Juvenil solicitó medidas de protección tras una pelea entre adolescentesJudiciales26/08/2025
A partir de la viralización de un video, se conoció el hecho que tuvo lugar cerca de una institución de Rosario de Lerma a la que asisten las alumnas, quienes resultaron con lesiones leves.