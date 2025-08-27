Milei encabezará una caravana de campaña en Lomas de Zamora

Elecciones 2025: Hoy comienza la campaña y sorteo de lugares en la Boleta Única Papel
Hoy se realiza el sorteo de los lugares de la boleta y comienza oficialmente la campaña electoral según lo dispuesto por el calendario electoral.
El presidente de la Nación recorrerá calles de Temperley y Portela este miércoles a las 14, en la recta final hacia las elecciones provinciales.Política27/08/2025
El presidente Javier Milei encabezará este miércoles a las 14 una caravana de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en la recta final para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
La caravana en autos iniciará a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según indicó LLA en las invitaciones que cursó a su militancia, y en las que solicitó además llevar una bandera argentina.
El mandatario viene de encabezar el lunes último el lanzamiento en Junín de los candidatos nacionales de LLA, en un acto en el que advirtió sobre posibles maniobras de “fraude” por parte del peronismo.
Milei sostuvo el lunes que “hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, mientras que advirtió en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre “se va a votar con una boleta que permite el fraude”, al referirse al sistema tradicional de papeletas, a diferencia de la Boleta Única Papel (BUP) que se aplicará en las elecciones de octubre.
“Octubre será mucho mejor que septiembre, por eso si llegamos a ganar la provincia estaremos clavando el primer clavo en el cajón del kirchnerismo”, insistió.
El jefe de Estado encabezó ese acto proselitista en medio del escándalo por los audios de los presuntos cobros de coimas en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), sobre lo cual ayer no hizo ninguna referencia en su discurso.
Con información de Noticias Argentinas
