La nueva escalada comercial afecta principalmente a sectores como textiles, gemas y mariscos, dejando fuera a productos farmacéuticos y electrónicos.
Un joven murió tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos en su debut en Lisboa
Manuel María Trindade, torero debutante, perdió la vida en Campo Pequeño; otro espectador falleció por un aneurisma durante el espectáculo.El Mundo27/08/2025
Manuel María Trindade, quien pertenecía al Grupo Forcados Amateur de São Manços, quedó inconsciente luego de ser embestido y aplastado contra las tablas. Fue trasladado con ventilación asistida al Hospital São José, pero murió por traumatismo cerebral.
Como se observa en el video difundido en las redes, el joven fue asistido por sus compañeros y banderilleros, quienes lograron distraer al toro para liberarlo. Inmediatamente, los médicos de la Cruz Roja le brindaron la asistencia inicial en la sala de emergencia del campo antes de llevarlo al hospital, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio debido a las heridas y fue diagnosticado con muerte cerebral.
Además de la trágica muerte de Trindade, un hombre de 73 años que estaba entre el público, identificado como Vasco Morais Batista, falleció en las gradas, según informó el diario portugués Zap. Los médicos de la Cruz Roja también lo atendieron antes de trasladarlo al Hospital Santa María, done le detectaron un aneurisma aórtico fatal.
El incidente ocurrió el 22 de agosto. Sin embargo, las imágenes se viralizaron este martes en las redes, donde se extendió el debate sobre la tauromaquia y el maltrato animal por una muerte que hoy sigue causando revuelo en Portugal.
Según informó el portal Touro e Ouro, el partido portugués Personas-Animales-Naturaleza (PAN) presentó un proyecto de resolución en la Asamblea de la República para suspender las corridas de toros en Campo Pequeño y convertirlo en un recinto dedicado a actividades culturales y deportivas.
Los órganos de Trindade fueron donados: el descargo de su madre
Alzira Beringel publicó un descargo en su Facebook este lunes para apuntar contra los antitaurinos que “celebraron” la muerte de su hijo e informó que los órganos de Trindade salvarán a siete personas.
“Estoy aquí para agradecerles todos sus aplausos, todas sus risas y toda la alegría por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocían lo suficiente como para alegrarse por su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales?”, dijo al principio del mensaje Beringel, quien también es enfermera en el Hospital Espírito Santo de Évora.
Y continuó: “¡La verdad es que sí! Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él, y cuando llegaba a casa, se alegraban con él... ¡¡¡Los animales saben quiénes son las buenas personas!!!“.
Además, la madre del torero reprochó los comentarios en contra. “Para ti, mi hijo no es un animal. ¡Pero sí lo es! ¡¡¡UN ANIMAL RACIONAL!!! ¿Por qué no critican a los corredores de Fórmula 1, a los boxeadores, a los esquiadores, a los aficionados al rappel, a tantos deportes que ponen en riesgo la vida de animales racionales?”.
Al final de la carta, contó que estaba esperando a que le entregaran el cuerpo. “Estoy aquí, en casa, esperando a que me den el cuerpo de mi ”Chico Dorado", ¡sí, esperando! Porque él, ese animal, era donante de órganos (menos mal que nos deshicimos de él) y así, ayudar a siete animales racionales. Mira, celebra, seguirá viviendo en siete personas para molestarte. ¡Qué malo era el ANIMAL RACIONAL!“.
Con información de TN
Revocaron la prisión preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en BoliviaEl Mundo27/08/2025
Camacho quedó en arresto domiciliario y Pumari obtuvo libertad plena; líderes opositores celebran y sectores oficialistas critican la decisión.
EEUU acusó a siete integrantes de una red mexicana de enviar droga en autos modificadosEl Mundo27/08/2025
Los imputados transportaban metanfetamina, cocaína y fentanilo en minivans modificadas; podrían recibir hasta cadena perpetua.
París: detuvieron a un joven acusado de violar a una turista ucraniana frente a la Torre EiffelEl Mundo27/08/2025
El ataque ocurrió en el Champ-de-Mars, uno de los puntos más visitados de París, y reavivó la polémica por la seguridad en la zona.
León XIV exigió un alto el fuego y el respeto total al derecho humanitario en GazaEl Mundo27/08/2025
El pontífice instó a la comunidad internacional y a las partes en conflicto a detener la violencia, liberar rehenes y garantizar ayuda humanitaria, subrayando la urgencia de proteger a la población civil en la región.
Hambruna en Gaza: Netanyahu consideró que el informe de la ONU es una "mentira descarada"El Mundo26/08/2025
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuestionó el informe de Naciones Unidas que denunció una hambruna en la Franja de Gaza y aseguró que es una "mentira descarada".
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.