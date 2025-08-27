París: detuvieron a un joven acusado de violar a una turista ucraniana frente a la Torre Eiffel

Una noche de terror sacudió el corazón de París. En la madrugada del martes, una turista de 32 años y nacionalidad ucraniana denunció haber sido víctima de una violación frente a la emblemática Torre Eiffel, en parque del Champ-de-Mars.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 2:40 de la mañana. La víctima, que se encontraba en estado de ebriedad, fue arrastrada a la fuerza detrás de unos arbustos por un hombre que también estaba alcoholizado. Allí, el agresor la manoseó y sometió sexualmente.

Los gritos y el llanto de la mujer alertaron a un patrullero de la brigada anticriminalidad de París, que recorría la zona. Los agentes intervinieron de inmediato y lograron detener al sospechoso en el lugar.

El joven arrestado se identificó como un adolescente de 17 años, de nacionalidad libia. Sin embargo, la policía aclaró que el acusado no tenía documentos y que su identidad real todavía está bajo verificación.

El caso quedó en manos del tercer distrito de la policía judicial, que intenta reconstruir los hechos y determinar con precisión lo ocurrido. La víctima, que no habla francés y estaba bajo los efectos del alcohol al momento del ataque, será entrevistada nuevamente para aportar más detalles.

Un problema que se repite: la seguridad bajo la lupa en el Champ-de-Mars

El ataque reavivó el debate sobre la seguridad en uno de los lugares más turísticos de la capital francesa. No es la primera vez que se registran hechos de este tipo en la zona: en los últimos años, se denunciaron varias agresiones sexuales y violaciones cerca de la Torre Eiffel.

Entre los casos recientes figuran el abuso de una turista mexicana en el verano de 2023, la violación de una policía inglesa en octubre del mismo año y el ataque a dos mujeres letonas en el otoño pasado. Cada año, cerca de seis millones de personas visitan el Champ-de-Mars, lo que convierte a la zona en un punto crítico para las fuerzas de seguridad, apuntó le diario Le Parisien.

Las cifras oficiales y la polémica política

En marzo, la alcaldesa del distrito, Rachida Dati, encendió la polémica al afirmar que en el Champ-de-Mars ocurren “agresiones sexuales, para no decir violaciones, todos los días”. Sin embargo, la prefectura de policía de París desmintió esa cifra: en lo que va de 2024, se registró un caso de violación y siete de agresión sexual en el área, frente a cinco violaciones y nueve agresiones sexuales en 2023.

Aunque los números muestran una leve mejora, el saldo sigue siendo preocupante. Las autoridades aseguran que el sector cuenta con una fuerte presencia policial y un sistema de vigilancia con más de 100 cámaras distribuidas entre el Champ-de-Mars y los jardines del Trocadéro.

A pesar de estos recursos, la sensación de inseguridad persiste y el tema se mantiene en el centro del debate político y social en París, especialmente en la previa de los Juegos Olímpicos.

Con información de TN