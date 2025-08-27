La nueva escalada comercial afecta principalmente a sectores como textiles, gemas y mariscos, dejando fuera a productos farmacéuticos y electrónicos.
París: detuvieron a un joven acusado de violar a una turista ucraniana frente a la Torre Eiffel
El ataque ocurrió en el Champ-de-Mars, uno de los puntos más visitados de París, y reavivó la polémica por la seguridad en la zona.El Mundo27/08/2025
Una noche de terror sacudió el corazón de París. En la madrugada del martes, una turista de 32 años y nacionalidad ucraniana denunció haber sido víctima de una violación frente a la emblemática Torre Eiffel, en parque del Champ-de-Mars.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 2:40 de la mañana. La víctima, que se encontraba en estado de ebriedad, fue arrastrada a la fuerza detrás de unos arbustos por un hombre que también estaba alcoholizado. Allí, el agresor la manoseó y sometió sexualmente.
Los gritos y el llanto de la mujer alertaron a un patrullero de la brigada anticriminalidad de París, que recorría la zona. Los agentes intervinieron de inmediato y lograron detener al sospechoso en el lugar.
El joven arrestado se identificó como un adolescente de 17 años, de nacionalidad libia. Sin embargo, la policía aclaró que el acusado no tenía documentos y que su identidad real todavía está bajo verificación.
El caso quedó en manos del tercer distrito de la policía judicial, que intenta reconstruir los hechos y determinar con precisión lo ocurrido. La víctima, que no habla francés y estaba bajo los efectos del alcohol al momento del ataque, será entrevistada nuevamente para aportar más detalles.
Un problema que se repite: la seguridad bajo la lupa en el Champ-de-Mars
El ataque reavivó el debate sobre la seguridad en uno de los lugares más turísticos de la capital francesa. No es la primera vez que se registran hechos de este tipo en la zona: en los últimos años, se denunciaron varias agresiones sexuales y violaciones cerca de la Torre Eiffel.
Entre los casos recientes figuran el abuso de una turista mexicana en el verano de 2023, la violación de una policía inglesa en octubre del mismo año y el ataque a dos mujeres letonas en el otoño pasado. Cada año, cerca de seis millones de personas visitan el Champ-de-Mars, lo que convierte a la zona en un punto crítico para las fuerzas de seguridad, apuntó le diario Le Parisien.
Las cifras oficiales y la polémica política
En marzo, la alcaldesa del distrito, Rachida Dati, encendió la polémica al afirmar que en el Champ-de-Mars ocurren “agresiones sexuales, para no decir violaciones, todos los días”. Sin embargo, la prefectura de policía de París desmintió esa cifra: en lo que va de 2024, se registró un caso de violación y siete de agresión sexual en el área, frente a cinco violaciones y nueve agresiones sexuales en 2023.
Aunque los números muestran una leve mejora, el saldo sigue siendo preocupante. Las autoridades aseguran que el sector cuenta con una fuerte presencia policial y un sistema de vigilancia con más de 100 cámaras distribuidas entre el Champ-de-Mars y los jardines del Trocadéro.
A pesar de estos recursos, la sensación de inseguridad persiste y el tema se mantiene en el centro del debate político y social en París, especialmente en la previa de los Juegos Olímpicos.
Revocaron la prisión preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en BoliviaEl Mundo27/08/2025
Camacho quedó en arresto domiciliario y Pumari obtuvo libertad plena; líderes opositores celebran y sectores oficialistas critican la decisión.
EEUU acusó a siete integrantes de una red mexicana de enviar droga en autos modificadosEl Mundo27/08/2025
Los imputados transportaban metanfetamina, cocaína y fentanilo en minivans modificadas; podrían recibir hasta cadena perpetua.
Un joven murió tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos en su debut en LisboaEl Mundo27/08/2025
Manuel María Trindade, torero debutante, perdió la vida en Campo Pequeño; otro espectador falleció por un aneurisma durante el espectáculo.
León XIV exigió un alto el fuego y el respeto total al derecho humanitario en GazaEl Mundo27/08/2025
El pontífice instó a la comunidad internacional y a las partes en conflicto a detener la violencia, liberar rehenes y garantizar ayuda humanitaria, subrayando la urgencia de proteger a la población civil en la región.
Hambruna en Gaza: Netanyahu consideró que el informe de la ONU es una "mentira descarada"El Mundo26/08/2025
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuestionó el informe de Naciones Unidas que denunció una hambruna en la Franja de Gaza y aseguró que es una "mentira descarada".
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.