La nueva escalada comercial afecta principalmente a sectores como textiles, gemas y mariscos, dejando fuera a productos farmacéuticos y electrónicos.
León XIV exigió un alto el fuego y el respeto total al derecho humanitario en Gaza
El pontífice instó a la comunidad internacional y a las partes en conflicto a detener la violencia, liberar rehenes y garantizar ayuda humanitaria, subrayando la urgencia de proteger a la población civil en la región.El Mundo27/08/2025
El papa León XIV realizó este miércoles un llamamiento contundente al cese inmediato de los combates en Tierra Santa, reclamando a la comunidad internacional, a las autoridades israelíes y a las partes enfrentadas que pongan fin al conflicto entre Israel y Hamás, que desde hace casi dos años sacude a la Franja de Gaza con un saldo de sufrimiento y destrucción. Durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, el pontífice dedicó la mayor parte de sus palabras a denunciar la crisis humanitaria que vive la región, advirtiendo sobre el impacto devastador de la violencia sobre la población civil y la urgente necesidad de respetar los principios del derecho internacional.
En su mensaje, León XIV repitió con énfasis: “Renuevo una vez más un fuerte llamamiento, tanto a las partes involucradas como a la comunidad internacional, para que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte”. El Papa insistió en la urgencia de liberar a todos los rehenes, alcanzar un alto el fuego permanente y permitir el acceso seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a la población de Gaza. “Imploro que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite la entrada segura de ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho internacional humanitario”, afirmó el líder de la Iglesia católica, colocando la responsabilidad de la paz por encima de cualquier interés político o militar.
El pontífice destacó la obligación ineludible de proteger a los civiles y evitar cualquier forma de castigo colectivo, uso indiscriminado de la fuerza y desplazamiento forzado de la población. “En particular, la obligación de proteger a los civiles y las prohibiciones del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzoso de la población”, reiteró, remarcando que ninguna circunstancia justifica la instrumentalización de la población civil.
En apoyo a la declaración conjunta emitida este martes por el Patriarca griego ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, y el Patriarca latino de Jerusalén, Perbattista Pizzaballa, León XIV enfatizó la necesidad de “poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y que se priorice el bien común de la población”. Ambas figuras religiosas han urgido a las autoridades israelíes a detener el plan para tomar la ciudad de Gaza y trasladar forzosamente a su población hacia el sur de la Franja de Gaza, insistiendo en que “no hay razón que justifique el desplazamiento masivo deliberado y forzoso de civiles”.
Según la declaración de los patriarcados, tanto la Iglesia católica como la ortodoxa de Grecia mantienen complejos religiosos en la ciudad de Gaza, donde se refugian cientos de civiles, entre los que se encuentran ancianos, mujeres, niños y personas con discapacidad al cuidado de las Misioneras de la Caridad en el complejo católico de la Sagrada Familia. “El clero y las monjas han decidido quedarse y continuar cuidando a todos los que estén en los complejos”, subrayaron ambas iglesias, manteniéndose como únicos referentes de protección humanitaria para la población atrapada en los combates y bloqueos.
La preocupación papal se reforzó ante los incidentes recientes. En julio, los patriarcas visitaron la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y mostrar su apoyo a la comunidad cristiana local y a la población civil. Su viaje ocurrió tras un bombardeo que causó la muerte de dos mujeres y un hombre en el complejo católico de la Sagrada Familia, hecho atribuido por el ejército israelí a un “desvío involuntario” de un proyectil.
Finalmente, León XIV imploró a la comunidad internacional que “priorice el bien común” y reiteró un llamado espiritual para la paz, pidiendo la intercesión de “María, Reina de la Paz, fuente de consuelo y esperanza, para que su intercesión traiga la reconciliación y la paz a esa tierra”.
Camacho quedó en arresto domiciliario y Pumari obtuvo libertad plena; líderes opositores celebran y sectores oficialistas critican la decisión.
Los imputados transportaban metanfetamina, cocaína y fentanilo en minivans modificadas; podrían recibir hasta cadena perpetua.
Manuel María Trindade, torero debutante, perdió la vida en Campo Pequeño; otro espectador falleció por un aneurisma durante el espectáculo.
El ataque ocurrió en el Champ-de-Mars, uno de los puntos más visitados de París, y reavivó la polémica por la seguridad en la zona.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuestionó el informe de Naciones Unidas que denunció una hambruna en la Franja de Gaza y aseguró que es una "mentira descarada".
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
