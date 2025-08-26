Infraestructura en Salta: el gobernador Sáenz entregó maquinaria a Vialidad Provincial

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la entrega de tres nuevos camiones Mercedes Benz tipo volquete batea a la Dirección de Vialidad de Salta, con el objetivo de continuar fortaleciendo el parque automotor de la institución. Estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho.

La nueva maquinaria será utilizada en diversas obras y tareas de mantenimiento en rutas provinciales de todo el territorio salteño.

El director de Vialidad de la Provincia, Gonzalo Macedo, destacó la importancia de la entrega de nueva maquinaria por parte del Gobernador y señaló que estos equipos se destinarán a mejorar la vasta red caminera de Salta.

"Hemos recibido tres camiones nuevos que se suman a la renovación del parque automotor de Vialidad de la Provincia, y que serán fundamentales para las tareas que tenemos por delante", expresó Macedo. El funcionario detalló que esta maquinaria operará principalmente en el Valle de Lerma y en la zona sur provincial, especialmente en Metán.

Macedo enfatizó que, de los casi 10.000 kilómetros de la red vial provincial, solo 1.000 están asfaltados. Por ello, los nuevos camiones serán clave para el mantenimiento de los 9.000 kilómetros restantes, que son de tierra y requieren "tareas de enripiado permanente". "Trabajamos en coordinación con la Secretaría de Minería, extrayendo áridos de canteras y ríos de la provincia para trasladarlos a los caminos de tierra con estos camiones. Luego, una motoniveladora y un rodillo compactador se encargan de emparejar la superficie", explicó.

El director también resaltó la colaboración con Vialidad Nacional, en un trabajo recíproco que permite optimizar los recursos. "Vialidad de la Provincia interviene en rutas nacionales como la 51 y la 40, a pedido de los intendentes o de los vecinos cuando no hay equipos de Vialidad Nacional disponibles. De la misma manera, ellos trabajan en nuestras rutas provinciales cuando tienen maquinaria cerca", indicó.

Para finalizar, Macedo subrayó el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz con la infraestructura vial: "El gobernador entendió desde el inicio de su gestión que la infraestructura de caminos es fundamental para el desarrollo de la provincia. Su trabajo constante en Nación logró reactivar obras importantes como la de los puentes y la circunvalación en Vaqueros".

También acompañaron el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, Francisco Rocabado, y el secretario adjunto de Unión de Trabajadores Viales de Salta (U.TRA.VI.S), Mario Acosta.



La entrega

Esta entrega se suma a la reciente incorporación de equipamiento que incluye dos motoniveladoras, un rodillo para compactación de suelos, un rodillo sobre neumáticos y un cargador frontal, que fueron destinados al departamento de Anta, en Lajitas.

Además, se espera que en los próximos días Vialidad reciba dos camiones cisterna de 20 mil litros.

Con esta inversión, la gestión de Gustavo Sáenz reafirma su compromiso de optimizar los caminos provinciales, lo que resulta fundamental para potenciar el desarrollo productivo, económico y social de la provincia. La adquisición de esta maquinaria es parte de una política de Estado que busca mejorar la infraestructura vial y garantizar la conectividad en todo el territorio.



Los camiones

Los vehículos son marca Mercedes Benz, modelo 3131k, de última generación de 310 CV de potencia y doble eje trasero. Cuentan con caja volcadora trasera de 16 metros cúbicos de capacidad y tracción 6x4.