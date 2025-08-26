En tono de campaña, Milei agradeció a Karina y habló de “barrer estructuras putrefactas”

El presidente Javier Milei lanzó la campaña nacional con un acto en el Teatro San Carlos de Junín, en un escenario atravesado por el escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Tiene miedo, la casta tiene miedo. Los kukas tienen miedo”, coreó el Presidente después de subirse al escenario y saludar uno por uno a los candidatos.

En el comienzo del acto, Milei se solidarizó con los militantes heridos en la previa del acto y elogió a los 20 primeros candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires: “Son testigos de los estragos que el kirchnerismo ha causado en nuestra sociedad y han decidido convertirse en paladines de la libertad. No hay nada más patriótico que dar la vida por la libertad de nuestros vecinos. Cada uno de ustedes es un héroe que ha decidido llevar la antorcha a los lugares más oscuros de nuestra nación".

También pidió una ovación para su hermana Karina por organizar el partido a nivel nacional: “Gracias jefe”.

“Este 7 de septiembre tenemos que decir ‘kirchnerismo nunca más’ en la provincia de Buenos Aires”, clamó y señaló: “Quiero que tengan conciencia de lo importante que es esta primera batalla porque se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que impulsó el Gobierno”.

Asimismo, manifestó: “Necesitamos redoblar la apuesta para terminar de barrer con todas estas estructuras putrefactas que se han enquistado en la Legislación argentina aferrándose a los últimos minutos de privilegio que les quedan”.

El mandatario, a su vez, pidió a la militancia que refuercen los esfuerzos para octubre y poder sumar bancas: “Para que entren ellos a un Congreso que está estancado hace décadas. Hay que proteger lo logrado y avanzar con las reformas que nos faltan“.

En otro pasaje, Milei parafraseó el famoso dicho de su par estadounidense Donald Trump que dice “Make America Great Again”: “Es nuestro compromiso de hacer a Argentina grande nuevamente”.

“Hay que hacerse cargo de todo. Está la Nación, está la provincia y los municipios. Cada uno tiene que hacer su tarea, con que lo hagamos en Nación solo no alcanza. Hay que ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados”, enfatizó.

Ante el grito de una militante que le pidió que no aflojara, el jefe de Estado expresó: “Ni en ped**. Con todas las cosas que me hacen, ¿te pensás que voy a aflojar?”.

“En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar“, aseguró.

Sobre el cierre, Milei llamó a la población a que vaya a votar: “Existen dos caminos: el nuestro, el camino del progreso; y el de ellos, que solo conduce a la miseria y a la angustia. Hay que eliminarlos en las urnas, ir y ganarles. Reventemos las urnas de votos para ponerle el último clavo del ataúd al kirchnerismo".

En el escenario del Teatro San Carlos también estuvieron referentes nacionales y provinciales como José Luis Espert, Karen Reichardt, Diego Santilli, Gladys Humenuk y Sebastián Pareja, entre otros.

“No nos vamos a correr un centímetro del camino que nos trazó el presidente. Si nos insultamos, les tiramos besos. Si nos tiran piedras, les tiramos ideas. El 7 de septiembre tenemos que llenar las urnas de votos violetas”, arengó Pareja, el armador bonaerense, antes de que hablara Milei.

En la previa a la llegada de los dirigentes, aparecieron pasacalles con la frase “kirchnerismo, nunca más” sobre carteles de Fuerza Patria.

Más temprano, el Presidente estuvo en Corporación América y pese a que dio un discurso, evitó hablar de las supuestas coimas.

Con información de TN