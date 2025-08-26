La ausencia de los funcionarios reavivó las críticas de la oposición, que advirtió que podría impulsar un emplazamiento en el recinto.
Máximo Kirchner cuestionó a Kicillof por distribución de obras en Buenos Aires
En un acto en Quilmes, el diputado criticó al gobernador por favorecer a La Plata en la inversión de obras, a menos de dos semanas de las elecciones.Política26/08/2025
A menos de dos semanas de las elecciones, la interna en el peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo de tensión tras la viralización de un video en el que el diputado nacional Máximo Kirchner le reclama públicamente al gobernador Axel Kicillof por la distribución de fondos para obras, acusándolo de privilegiar a La Plata en detrimento de otros municipios del conurbano.
Según supo Noticias Argentinas, el hecho ocurrió la semana pasada durante la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Quilmes, en un acto que el diputado compartió con la intendenta Mayra Mendoza y el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana.
El reproche por las obras y la paradoja del acto
En su discurso, Kirchner apuntó directamente a la inversión provincial en la capital bonaerense, donde recientemente se renovaron plazas y edificios icónicos. "Hace un año atrás, en un acto que hacías en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está La Ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata", se quejó el hijo de la expresidenta, y remató: "Me va a encantar, Quilmes lo necesita".
La paradoja del reclamo es que, apenas unas horas antes de ese mismo acto, el propio Axel Kicillof había estado en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza para inaugurar una nueva alcaidía, una importante obra de infraestructura para el distrito.
Con información de Noticias Argentinas
El gobernador bonaerense cuestionó la actitud del Gobierno frente a las denuncias de coimas y comparó el caso con el polémico episodio de la criptomoneda $LIBRA.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
Dirigente de Misiones reveló que Lule le pidió que recaude el 10% de los sueldos de Pami y AnsesPolítica26/08/2025
Samuel Doichele es un agricultor de Wanda, Misiones. En mayo encabezó una denuncia junto a otros 20 dirigentes libertarios de Misiones contra Adrián Núñez, el titular de La Libertad Avanza en la provincia.
Terminó la extracción de datos del teléfono de Diego Spagnuolo y empieza etapa de análisisPolítica26/08/2025
Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer.
Tras los cuestionamientos por la supuesta falta de obras en Quilmes, Magario destacó la inversión histórica en el conurbano y el interior provincial.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.