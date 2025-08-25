El "Millonario" quiere cortarse ante el "Grante", que sueña con arrebatarle la cima. El partido se disputará en el Estadio Néstor Díaz Pérez, este lunes, desde las 21.15.
Se viene otro clásico entre jujeños y salteños: "Cuervos" y "Lobos" sin visitantes
El próximo domingo, desde las 16 h, Central Norte visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la fecha 29 de la Primera Nacional. El clásico norteño no tendrá hinchas visitantes, de acuerdo a lo informado por la dirigencia del "lobo".Deportes25/08/2025
Este domingo desde las 16:00, el estadio del ‘Lobo’ en San Salvador de Jujuy será el escenario del choque entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta. Un clásico regional cargado de historia, expectativas y dientes apretados que los hinchas ya muerden desde temprano.
Aunque la última vez que ambos se enfrentaron oficialmente fue el 27 de abril de 2025, con victoria de Gimnasia por 2-1 en el Estadio Padre Martearena de Salta, esta nueva edición llega con ingredientes renovados. En aquel duelo, el partido arrancó con un autogol de Central Norte a los pocos minutos, editorializando el dramatismo: Gimnasia abrió el marcador, Central lo empató con gol de Luciano Ferreyra, y Diego López selló la victoria jujeña en tiempo de descuento.
Gimnasia y Esgrima se mantien firme en la zona alta de la tabla, ocupando el segundo puesto del grupo B con 50 puntos, solo por detrás de Gimnasia (Mendoza) que suma 52.
Central Norte está en la mitad de tabla, ocupando el puesto 14° en la zona B SofascoreESPN.com.ar.
Viene de un 0-0 en condición de visitante ante Nueva Chicago, y con una victoria de alto vuelo ante el puntero Gimnasia de Mendoza el pasado sabado.
Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize se impuso en La Bombonera y quedó a dos puntos de Barracas Central, único líder.
Escándalo en Avellaneda: Independiente identificó a 25 barrabravas por el ataque a la U de ChileDeportes25/08/2025
A través de un comunicado, el club afirmó que trabajan para que "cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde".
El 'Albo' no pudo con Madryn y se estanca en la tabla
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
Con final polémico, el 'Santo' se quedó con las manos vacías y comprometió su clasificación
Con dos goles de penal, Sportivo Belgrano venció por 3-2 a Juventud Antoniana por la fecha 6 de la Fase Campeonato. Con esta derrota el Santo se ubica en la posición 7 con 4 puntos.
La Academia, que venía de meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol, fue superada contundentemente por el Bicho en la sexta jornada.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".