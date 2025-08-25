Se viene otro clásico entre jujeños y salteños: "Cuervos" y "Lobos" sin visitantes

Este domingo desde las 16:00, el estadio del ‘Lobo’ en San Salvador de Jujuy será el escenario del choque entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Norte de Salta. Un clásico regional cargado de historia, expectativas y dientes apretados que los hinchas ya muerden desde temprano.

Aunque la última vez que ambos se enfrentaron oficialmente fue el 27 de abril de 2025, con victoria de Gimnasia por 2-1 en el Estadio Padre Martearena de Salta, esta nueva edición llega con ingredientes renovados. En aquel duelo, el partido arrancó con un autogol de Central Norte a los pocos minutos, editorializando el dramatismo: Gimnasia abrió el marcador, Central lo empató con gol de Luciano Ferreyra, y Diego López selló la victoria jujeña en tiempo de descuento.

Gimnasia y Esgrima se mantien firme en la zona alta de la tabla, ocupando el segundo puesto del grupo B con 50 puntos, solo por detrás de Gimnasia (Mendoza) que suma 52.

Central Norte está en la mitad de tabla, ocupando el puesto 14° en la zona B SofascoreESPN.com.ar.

Viene de un 0-0 en condición de visitante ante Nueva Chicago, y con una victoria de alto vuelo ante el puntero Gimnasia de Mendoza el pasado sabado.