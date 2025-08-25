Boca a la carga: le ganó a Banfield y ya es escolta en la Zona A

Boca superó este domingo por 2-0 a Banfield en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Los goles del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo fueron convertidos por Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quienes marcaron en momentos claves del encuentro.

Con esta victoria, el Xeneize llegó a nueve puntos en el campeonato y se acomodó en la tabla, quedando a solo dos unidades de Barracas Central, que continúa como único puntero del grupo. Por su parte, el Taladro no logró hacer pie en el segundo tiempo y se quedó con siete puntos, en mitad de tabla, con la necesidad de recuperar terreno en las próximas jornadas si quiere meterse en la pelea por la clasificación.

Con información de Minuto Uno