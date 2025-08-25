Boca a la carga: le ganó a Banfield y ya es escolta en la Zona A

Escándalo en Avellaneda: Independiente identificó a 25 barrabravas por el ataque a la U de ChileDeportes25/08/2025
A través de un comunicado, el club afirmó que trabajan para que "cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde".
Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize se impuso en La Bombonera y quedó a dos puntos de Barracas Central, único líder.
Boca superó este domingo por 2-0 a Banfield en La Bombonera, en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Los goles del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo fueron convertidos por Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quienes marcaron en momentos claves del encuentro.
Con esta victoria, el Xeneize llegó a nueve puntos en el campeonato y se acomodó en la tabla, quedando a solo dos unidades de Barracas Central, que continúa como único puntero del grupo. Por su parte, el Taladro no logró hacer pie en el segundo tiempo y se quedó con siete puntos, en mitad de tabla, con la necesidad de recuperar terreno en las próximas jornadas si quiere meterse en la pelea por la clasificación.
Con información de Minuto Uno
La derrota impidió que Gimnasia y Tiro acorte distancias con la cima de la tabla. En la próxima fecha recibe de local a Alvarado y deberá ganar para escalar posiciones.
Con dos goles de penal, Sportivo Belgrano venció por 3-2 a Juventud Antoniana por la fecha 6 de la Fase Campeonato. Con esta derrota el Santo se ubica en la posición 7 con 4 puntos.
La Academia, que venía de meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Peñarol, fue superada contundentemente por el Bicho en la sexta jornada.
El abogado se descompensó en la madrugada de este domingo y perdió la vida unas horas después. Padecía una complicada enfermedad.
Tras el partido, Scott Robertson reconoció el mérito de los argentinos. “Duele”, dijo respecto de la derrota que sufrió Nueva Zelanda.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La diputada nacional por Mendoza que rompió con La Libertad Avanza criticó en duros términos a la secretaria general y se refirió a la posible responsabilidad del presidente.
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.