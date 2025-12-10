La Liga define calendario y zonas de torneos 2026 en Puerto Madero

Luego de un último cónclave donde se premió a Rosario Central como el campeón de la temporada 2025, este miércoles desde las 11:30 en la sede de la Liga Profesional, en Puerto Madero, se realizará la última reunión del Comité Ejecutivo de la LPF para definir su calendario para 2026.

Con el objetivo de ser la primera Liga en Sudamérica en definir y publicar sus formatos, fixture y reglamentos, los dirigentes se darán cita en la sede de Puerto Madero ya con sus dos miembros estables para el año próximo: Gimnasia y Esgrima de Mendoza junto con Estudiantes de Río Cuarto.

Ya sin la presencia de los descendidos San Martín de San Juan y Godoy Cruz, desde las 11:30 se plantea una reunión de Comité Ejecutivo y desde el mediodía se determinará el calendario general de la temporada, las fechas de los Torneos Apertura y Clausura, junto con la determinación de ambas zonas para estos certámenes.

Con respecto a los grupos del 2025, se establecerán emparejamientos provinciales con los ascendidos: el mendocino de Independiente Rivadavia con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y el cordobés de Instituto con Estudiantes de Río Cuarto.

Los clásicos se mantendrán para 2026, es decir Boca-River, Racing-Independiente, San Lorenzo-Huracán, Gimnasia-Estudiantes, Banfield-Lanús, Rosario Central-Newell's Old Boys, Belgrano-Talleres, Argentinos Juniors-Platense, mientras que los restantes emparejamientos sufrirían modificaciones con respecto a la edición anterior para equilibrar las fuerzas y distancias: Tigre-Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán-Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe-Sarmiento de Junín, Barracas Central-Deportivo Riestra y Defensa y Justicia-Aldosivi de Mar del Plata.

Todavía no descartada se llega a esta reunión de Comité Ejecutivo con otra variante que es respetar lo que fueron las llaves de 2025 en los interzonales manteniendo las llaves Defensa y Justicia- Deportivo Riestra, Barracas Central-Sarmiento de Junín y Unión de Santa Fe-Aldosivi de Mar del Plata.

Se confirmarán los títulos que se disputarán en 2026

El último Comité Ejecutivo de la Liga Profesional definió todos los torneos que se pondrán en disputa el año próximo.

A través de un comunicado, la Liga confirmó todas las competencias que sumarán estrella el año próximo: torneos Apertura y Clausura (con mismo formato que en 2025); Copa Argentina; Trofeo de Campeones (ganadores de Apertura y Clausura); Supercopa Internacional (primero de la tabla general ahora conocido como "campeón de Liga" con el ganador del Trofeo de Campeones); Supercopa Argentina (ganadores de Trofeo de Campeones y Copa Argentina).

Además, se suma el título para el "Campeón de Liga" desde esta temporada 2025 en la que se distinguirá al equipo que más puntos acumula en la tabla anual. En este caso, este año ya hay ganador y es Rosario Central, que fue coronado este jueves.

Otro título que se disputará según oficializó AFA y que será el octavo de la temporada, es la Recopa de Campeones entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional,

Con información de Doble Amarilla