La última función del año de Los Infernales en la tierra del general Güemes dejó un saldo absolutamente positivo en cuanto a lo deportivo porque tanto Salta como Colón de Santa Fe entregaron un fantástico juego al muy buen número de público que se acercó una vez más al Estadio Delmi.
La Liga define calendario y zonas de torneos 2026 en Puerto Madero
El Comité Ejecutivo de la LPF se reúne este miércoles en Puerto Madero para definir y publicar el calendario 2026, buscando ser la primera liga sudamericana en oficializar su temporada.Deportes10/12/2025
Luego de un último cónclave donde se premió a Rosario Central como el campeón de la temporada 2025, este miércoles desde las 11:30 en la sede de la Liga Profesional, en Puerto Madero, se realizará la última reunión del Comité Ejecutivo de la LPF para definir su calendario para 2026.
Con el objetivo de ser la primera Liga en Sudamérica en definir y publicar sus formatos, fixture y reglamentos, los dirigentes se darán cita en la sede de Puerto Madero ya con sus dos miembros estables para el año próximo: Gimnasia y Esgrima de Mendoza junto con Estudiantes de Río Cuarto.
Ya sin la presencia de los descendidos San Martín de San Juan y Godoy Cruz, desde las 11:30 se plantea una reunión de Comité Ejecutivo y desde el mediodía se determinará el calendario general de la temporada, las fechas de los Torneos Apertura y Clausura, junto con la determinación de ambas zonas para estos certámenes.
Con respecto a los grupos del 2025, se establecerán emparejamientos provinciales con los ascendidos: el mendocino de Independiente Rivadavia con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y el cordobés de Instituto con Estudiantes de Río Cuarto.
Los clásicos se mantendrán para 2026, es decir Boca-River, Racing-Independiente, San Lorenzo-Huracán, Gimnasia-Estudiantes, Banfield-Lanús, Rosario Central-Newell's Old Boys, Belgrano-Talleres, Argentinos Juniors-Platense, mientras que los restantes emparejamientos sufrirían modificaciones con respecto a la edición anterior para equilibrar las fuerzas y distancias: Tigre-Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán-Central Córdoba de Santiago del Estero, Unión de Santa Fe-Sarmiento de Junín, Barracas Central-Deportivo Riestra y Defensa y Justicia-Aldosivi de Mar del Plata.
Todavía no descartada se llega a esta reunión de Comité Ejecutivo con otra variante que es respetar lo que fueron las llaves de 2025 en los interzonales manteniendo las llaves Defensa y Justicia- Deportivo Riestra, Barracas Central-Sarmiento de Junín y Unión de Santa Fe-Aldosivi de Mar del Plata.
Se confirmarán los títulos que se disputarán en 2026
El último Comité Ejecutivo de la Liga Profesional definió todos los torneos que se pondrán en disputa el año próximo.
A través de un comunicado, la Liga confirmó todas las competencias que sumarán estrella el año próximo: torneos Apertura y Clausura (con mismo formato que en 2025); Copa Argentina; Trofeo de Campeones (ganadores de Apertura y Clausura); Supercopa Internacional (primero de la tabla general ahora conocido como "campeón de Liga" con el ganador del Trofeo de Campeones); Supercopa Argentina (ganadores de Trofeo de Campeones y Copa Argentina).
Además, se suma el título para el "Campeón de Liga" desde esta temporada 2025 en la que se distinguirá al equipo que más puntos acumula en la tabla anual. En este caso, este año ya hay ganador y es Rosario Central, que fue coronado este jueves.
Otro título que se disputará según oficializó AFA y que será el octavo de la temporada, es la Recopa de Campeones entre los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional,
Con información de Doble Amarilla
Adrián 'El Polaco' Bastía llega a Salta para firmar con Central Norte
Aries confirmó que Adrián Bastía arribará este jueves a Salta para asumir como nuevo entrenador de Central Norte. El exjugador de Racing y Estudiantes llega junto a su preparador físico y firmará contrato por un año.
Frank Fabra protagonizó su última jornada de entrenamiento en el predio de Boca Juniors y se despidió visiblemente emocionado y entre lágrimas de sus compañeros.
Claudio Úbeda superó su primer examen y encabezó la práctica de Boca Juniors tras la eliminación del Clausura 2025 ante Racing. Pese a la polémica por la salida de Exequiel Zeballos y el clima tenso en Ezeiza.
Allanan la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes por la financiera que vinculan con "Chiqui" TapiaDeportes09/12/2025
Consecuencia de las investigaciones que se están llevando adelante por la financiera que estaría vinculada a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia, se están llevando adelante varios allanamientos de forma simultánea por la causa “Sur Finanzas”.
Zeballos rompió el silencio tras la eliminación de Boca y el cambio de Úbeda: “Muy triste"Deportes09/12/2025
El extremo del ‘Xeneize’ utilizó sus redes sociales para referirse a la eliminación frente a Racing el pasado domingo y dejó en claro que de cara al 2026 “se viene un año lleno de objetivos”.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.