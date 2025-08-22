Se realizará el 10 de septiembre en el municipio de El Galpón. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en noviembre de 2024.
Nuevo sorteo del IPV para premiar a familias cumplidoras
El martes 26 se realizará un nuevo sorteo del programa “Cumplís y Ganás” con descuentos en cuotas de hasta $49.200.Salta22/08/2025
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará el próximo martes 26, desde las 10, un nuevo sorteo del programa “Cumplís y Ganás” en el que participarán los 9.219 adjudicatarios que tienen al día la cuota de su casa.
El sorteo se desarrollará en las oficinas de la Lotería de Salta (Balcarce 759). Los ganadores podrán reducir los montos de $49.200, $37.200, $25.200 y $16.400. Los interesados pueden consultar su número de sorteo ingresando a la web www.ipvsalta.gob.ar.
Los participantes deberán tener al menos un año de antigüedad, según la resolución 1.072/16 del organismo provincial.
Por primera vez, salteños caminan desde Lima a la Catedral: “en una peregrinación histórica”
Son 20 peregrinos que decidieron emprender una travesía inédita de fe, con paradas en iglesias de Perú y Bolivia hasta arribar a la capital salteña en septiembre.
Policía, 911, Defensa Civil y voluntarios trabajarán en conjunto para acompañar a los fieles desde fines de agosto hasta la procesión del 15 de septiembre.
Entre las 7 y las 12, se realizarán tareas de retiro de escombros que afectarán la circulación en la calle Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín.
Julia Toyos planteó la creación de un foro para el futuro de la seguridad social salteña
La abogada enfatizó la necesidad de un espacio de debate específico para este tema. El foro podría estudiar y debatir una futura reforma en la materia.
Con apoyo de la Provincia, la Catedral reparó filtraciones en sus techos
El vocero de la Catedral informó que finalizaron los trabajos de reparación de los techos con apoyo de la Provincia. “Los techos ya están más arreglados, eso nos da tranquilidad", manifestó el vocero de la Catedral.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Alerta amarilla en Salta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicosJudiciales21/08/2025
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Cornejo pidió que se investigue a los jueces que beneficiaron al ‘Señor del Tabaco’Política21/08/2025
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.