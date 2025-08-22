Nuevo sorteo del IPV para premiar a familias cumplidoras

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) realizará el próximo martes 26, desde las 10, un nuevo sorteo del programa “Cumplís y Ganás” en el que participarán los 9.219 adjudicatarios que tienen al día la cuota de su casa.

El sorteo se desarrollará en las oficinas de la Lotería de Salta (Balcarce 759). Los ganadores podrán reducir los montos de $49.200, $37.200, $25.200 y $16.400. Los interesados pueden consultar su número de sorteo ingresando a la web www.ipvsalta.gob.ar.

Los participantes deberán tener al menos un año de antigüedad, según la resolución 1.072/16 del organismo provincial.