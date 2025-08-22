Mercado San Miguel: habrá cortes intermitentes de tránsito este sábado

Entre las 7 y las 12, se realizarán tareas de retiro de escombros que afectarán la circulación en la calle Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín.

Salta22/08/2025

policia-de-transito-72-1024x682

La Municipalidad informa que este sábado 23 de agosto habrá un corte intermitente de tránsito en inmediaciones al Mercado San Miguel.

Las restricciones serán en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín, en el horario de 7 a 12 debido a trabajos de retiro de escombros del subsuelo del Mercado.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito; o bien utilizar vías alternativas.

