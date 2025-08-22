Mercado San Miguel: habrá cortes intermitentes de tránsito este sábado

La Municipalidad informa que este sábado 23 de agosto habrá un corte intermitente de tránsito en inmediaciones al Mercado San Miguel.

Las restricciones serán en Ituzaingó, entre Urquiza y San Martín, en el horario de 7 a 12 debido a trabajos de retiro de escombros del subsuelo del Mercado.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Tránsito; o bien utilizar vías alternativas.