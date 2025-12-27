Murió una jubilada mientras compraba en un hipermercado

La Municipalidad de Salta llevará el Móvil de Castración al barrio Santa Ana 3 los días lunes 29 y martes 30 de diciembre.
Una mujer de 83 años, identificada como Alicia Bonessi, falleció este viernes por la noche tras sufrir una descompensación mientras realizaba compras en el hipermercado Chango Más de la localidad de Tolosa, La Plata.
Una mujer de 83 años murió este viernes por la noche luego de descompensarse mientras realizaba compras en el interior del hipermercado “Chango Más”, ubicado en Camino Centenario y 513, en la localidad bonaerense de Tolosa.
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en el sector de congelados, pasillo 7, cuando la víctima, identificada como Alicia Bonessi, domiciliada en Ensenada, se desmayó repentinamente, cayó al suelo y comenzó a convulsionar.
Tras algunos segundos, dejó de reaccionar y perdió el pulso, motivo por el que concurrió una ambulancia del SAME y los médicos constataron el deceso en el lugar.
La mujer se encontraba acompañada por su hija, de 53 años quien manifestó que su madre padecía hipertensión arterial y sobrepeso, y contaba con médico de cabecera.
Luego arribó al local la médica de cabecera de la fallecida, quien certificó que la muerte fue de origen natural. Tras las actas elaboradas en el lugar, se dispuso el traslado del cuerpo a través de la cochería Talavera.
El hecho generó conmoción entre los clientes y empleados del hipermercado, aunque no fue necesaria la intervención judicial al tratarse de una muerte natural.
Cromañón: cuando la corrupción terminó en tragedia hace 20 años
A 20 años del incendio que dejó 194 muertos, la historiadora Laura Colivadino Navarro analizó en Aries el trasfondo político y social de la tragedia de Cromañón y cuestionó el juicio mediático que recayó sobre las víctimas.
Qué advierten los especialistas sobre el sistema jubilatorio argentino
Abogados previsionalistas alertan sobre el desfinanciamiento del sistema, la pérdida del poder adquisitivo y las demoras judiciales que afectan a millones de jubilados en todo el país.
Según especialista en moda, las transparencias y accesorios alargados se suman a una propuesta que prioriza frescura y elegancia en las fiestas. Para año nuevo toma fuerza el “blanco natural” como color del año.
Medina: “El ‘sálvese quien pueda’ es uno de los grandes riesgos de nuestro tiempo"Sociedad24/12/2025
En diálogo con Aries, el licenciado en Ciencias Religiosas invitó a repensar el sentido de la Navidad desde la empatía, la solidaridad y el compromiso con el otro, en un contexto marcado por la fragmentación social y el avance del individualismo. “La Navidad nos invita a tender puentes en una sociedad cada vez más fragmentada”, señaló.
Ideas simples para decorar la mesa de Navidad sin gastar de más
La diseñadora de interiores Eugenia Granata compartió consejos prácticos para decorar la casa y la mesa de Navidad sin excesos, poniendo el foco en los afectos, la calidez y el uso de lo que ya tenemos en casa.
Los haberes se abonarán los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre, e incluyen el pago de la Compensación Transitoria Docente y los sueldos a los sectores de salud, seguridad, educación y a la administración pública provincial.
Las inscripciones para los cupos remanentes se realizarán de forma presencial los días lunes 29 y martes 30 de diciembre en la Secretaría de Deportes.
El ambiente artístico argentino despide a Ricardo "Chiqui" Pereyra, quien falleció este domingo a los 74 años tras sufrir un accidente doméstico.
Un informe de CIPPEC reveló que el 43% de las jubilaciones en Argentina se otorgan mediante regímenes de excepción, alcanzando a 4,2 millones de beneficiario.
La Caldera: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta
Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo Guaranguay, en el sur de La Caldera. Una camioneta quedó atrapada por el agua y al menos seis barrios permanecen aislados.