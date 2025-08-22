Elecciones: “Tendría que haber una catástrofe para que LLA pierda en Salta” aseguró Buttazzoni

De cara a las elecciones, el consultor político Pedro Buttazzoni analizó el escenario provincial y consideró que La Libertad Avanza parte con una ventaja significativa. “Tiene piso de votos, tenemos que esperar que por lo menos saque 30% a nivel provincial, es un piso que, con la oposición fragmentada, en principio te daría una victoria”, sostuvo.

En El Acople, Buttazzoni señaló que el panorama económico y político será clave de aquí a octubre, aunque remarcó que “es difícil pensar en un frente provincial ganándole a La Libertad Avanza en cualquier caso”.

El consultor destacó que la división del peronismo abre aún más las chances para el oficialismo libertario: “El peronismo unido tal vez podría haber empujado un poco más y hacerle cierta fuerza. Ahora con dos frentes te diría que es casi imposible. Tenemos que esperar dos senadores de La Libertad Avanza y por lo menos un diputado, la otra banca quedará abierta por la fragmentación”.

Asi mismo, Buttazzoni señaló que el Frente Provincial “Primero los Salteños enfrenta el desafío de encontrar un mensaje atractivo para competir en medio de la polarización. “Tienen candidatos que son muy de la capital y una sociedad partida en dos mitades. Eso requiere decisión política y una narrativa fuerte”, analizó.

Para el consultor, la única ventana de oportunidad del oficialismo provincial pasa por capitalizar el desgaste del peronismo y las tensiones de su interna, que podrían arrastrar a sus dos espacios hacia abajo. “En ese escenario, el Frente Provincial podría colarse en la disputa y llegar a pelear un diputado o incluso un senador, siempre y cuando logre instalar un discurso claro en defensa de los intereses de los salteños”, concluyó.