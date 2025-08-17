El 46% de los dispositivos vinculados a estas credenciales no cuenta con herramientas de seguridad instaladas.
Arce sobre su Gobierno en Bolivia: "Recuperar la democracia es la mejor herencia"
Además dijo que hará cumplir el calendario del Tribunal Supremo Electoral y entregará la Presidencia al candidato ganador el 8 de noviembre de este año.El Mundo17/08/2025
El presidente de Bolivia, Luis arce, aseguró este domingo que "recuperar la democracia" es la mejor herencia que deja su Gobierno y llamó a los bolivianos a "demostrar una vez más unidad”.
"Hoy queremos decirle a la población que vamos a hacer un tránsito democrático", señaló Arce tras emitir su voto en la ciudad de La Paz, a la vez que insistió en que hará cumplir el calendario del Tribunal Supremo Electoral y entregará la Presidencia al candidato ganador el 8 de noviembre de este año.
Este domingo casi 8 millones de bolivianos, tanto dentro como fuera del país, elegirán presidente, vicepresidente y parlamentarios en unos comicios que podrían marcar el fin de casi 20 años de gobiernos socialistas, ya que, según los sondeos, dos candidatos de centroderecha son los que se encuentran como favoritos.
Arce renunció a la reelección con el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en medio de una fuerte crisis económica marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas, según señaló el sitio dw.
En tanto, indicó que el candidato escogido por el oficialismo, el ministro del Interior Eduardo del Castillo, aparece en los últimos lugares de intención de voto, superado en los sondeos por los centroderechistas Samuel Doria, Jorge Quiroga y Manfred Reyes, y el izquierdista Andrónico Rodríguez.
Con información de Noticias Argentinas
El Pontífice pidió que las negociaciones "vayan a buen fin" y subrayó que en el mundo es necesario “portar el fuego del amor y no el de las armas”.
Bolivia vota en medio de una crisis económica, sondeos anticipan un giro a la derechaEl Mundo17/08/2025
Más de 7,5 millones de bolivianos eligen presidente. El conservador Jorge Quiroga lidera las encuestas, que predicen una segunda vuelta electoral.
¡Viva el rey! en homenaje a San Martín: la polémica que envuelve al embajador argentino en EspañaEl Mundo17/08/2025
Wenceslao Bunge Saravia participó del homenaje que se realizó en Cádiz por el 175° aniversario de la muerte del Libertador. La frase con la que cerró su discurso generó indignación en redes sociales.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El gobierno israelí quiere retomar el proyecto E1, que ha estado paralizado por mucho tiempo y contempla la construcción de miles de viviendas en el territorio ocupado.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina después del domingo 17 de agostoArgentina16/08/2025
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.