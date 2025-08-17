El Pontífice pidió que las negociaciones "vayan a buen fin" y subrayó que en el mundo es necesario “portar el fuego del amor y no el de las armas”.
¡Viva el rey! en homenaje a San Martín: la polémica que envuelve al embajador argentino en España
Wenceslao Bunge Saravia participó del homenaje que se realizó en Cádiz por el 175° aniversario de la muerte del Libertador. La frase con la que cerró su discurso generó indignación en redes sociales.El Mundo17/08/2025
El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, generó polémica e indignación por el discurso que dio este sábado este Cádiz durante un acto homenaje al general José de San Martín, el cual cerró con la frase "Viva España, viva el rey y viva la libertad".
Te puede interesar:Incendios en España: hay 19 focos activos y más de 70 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego
El acto fue organizado por la Embajada en el marco del 175º aniversario de la muerte del prócer y contó con la participación del alcalde Bruno García de León; el cónsul argentino en Cádiz, Sergio Servin, y otras autoridades locales que dejaron una ofrenda floral en el monumento de la Plaza de San José.
"Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen con Cádiz y con España. San Martín, en el lecho de su muerte, dijo: 'Seamos libres y lo demás no importa'", remarcó el embajador. "¡Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad!", concluyó.
La cuenta oficial de la Embajada en redes sociales señaló que el discurso de Bunge Saravia "destacó que el espíritu de Cádiz forma parte de la memoria histórica que une a Argentina y España, recordando los años decisivos que San Martín vivió en esta ciudad, los cuales marcaron su ideario y su lucha por la libertad".
Con información de C5N
Bolivia vota en medio de una crisis económica, sondeos anticipan un giro a la derechaEl Mundo17/08/2025
Más de 7,5 millones de bolivianos eligen presidente. El conservador Jorge Quiroga lidera las encuestas, que predicen una segunda vuelta electoral.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El gobierno israelí quiere retomar el proyecto E1, que ha estado paralizado por mucho tiempo y contempla la construcción de miles de viviendas en el territorio ocupado.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que el "catastrófico huracán de categoría 5" podría causar "inundaciones repentinas y urbanas de magnitud local", así como "deslizamientos de tierra o lodo".
El hijo de Bolsonaro se reunió con el secretario del tesoro de EEUU en medio de la tensión con BrasilEl Mundo16/08/2025
Eduardo Bolsonaro busca que el país comandado por Donald Trump imponga sanciones a funcionarios brasileños. Además, agradeció "la receptividad y la disposición" de Scott B essent.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
La medida busca fortalecer el vínculo entre los internos y sus familias, en una fecha significativa para la niñez, como parte del acompañamiento integral que promueve el Servicio Penitenciario.
Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo clave en casa
El Albo consiguió una importante victoria por 1 a 0 ante Maipú de Mendoza que lo deja, de forma parcial, en el tercer lugar de la Zona A.
Alberto Salvatierra recuperó su pensión y más de 70 personas con discapacidad esperan ser escuchadas
Alberto Salvatierra, una persona con discapacidad que sufrió la suspensión de su pensión, logró que la Agencia Nacional de Discapacidad restableciera el pago tras una denuncia pública.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.