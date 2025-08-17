¡Viva el rey! en homenaje a San Martín: la polémica que envuelve al embajador argentino en España

El embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, generó polémica e indignación por el discurso que dio este sábado este Cádiz durante un acto homenaje al general José de San Martín, el cual cerró con la frase "Viva España, viva el rey y viva la libertad".



El acto fue organizado por la Embajada en el marco del 175º aniversario de la muerte del prócer y contó con la participación del alcalde Bruno García de León; el cónsul argentino en Cádiz, Sergio Servin, y otras autoridades locales que dejaron una ofrenda floral en el monumento de la Plaza de San José.

"Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen con Cádiz y con España. San Martín, en el lecho de su muerte, dijo: 'Seamos libres y lo demás no importa'", remarcó el embajador. "¡Viva la Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad!", concluyó.

La cuenta oficial de la Embajada en redes sociales señaló que el discurso de Bunge Saravia "destacó que el espíritu de Cádiz forma parte de la memoria histórica que une a Argentina y España, recordando los años decisivos que San Martín vivió en esta ciudad, los cuales marcaron su ideario y su lucha por la libertad".

Con información de C5N