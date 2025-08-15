La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Lugones sobre los casos de fentanilo contaminado: "Es un atentado a la gente"
El funcionario se mostró conmovido por el caso que ya provocó 87 víctimas. “No tienen derecho de hacer lo que hicieron”, señaló15/08/2025
En medio de la investigación por el fentanilo contaminado, que hasta el momento dejó 87 muertos -y se sospecha de otras nueve víctimas-, este viernes el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, habló por primera vez del caso.
En diálogo con TN, el funcionario mostró su preocupación por lo ocurrido. Ante la consulta sobre las víctimas fatales por la utilización del fármaco, Lugones se quebró: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico, y es un atentado a la gente”, dijo.
En el mismo sentido, agregó: “No tienen derecho de hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. Es de muy mala gente”.
Este jueves, Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma que fabricó las ampollas de fentanilo contaminadas, dio su versión de los hechos. “Todavía no se demostró que alguna ampolla haya matado a una persona”, dijo el empresario, también en un reportaje con el ciclo de Diego Sehinkman.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Fuerza Pátria busca polarizar la elección de octubre próximo bajo el binomio de dos modelos opuestos del país, quienes apoyan al gobierno de Javier Milei y quienes lo enfrentan. Para eso antes, deberán ponerse de acuerdo en qué candidatos ofrecerán.
Urtubey llamó a definir candidaturas de Fuerza Patria por competitividad electoral
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.