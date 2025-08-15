Lugones sobre los casos de fentanilo contaminado: "Es un atentado a la gente"

En medio de la investigación por el fentanilo contaminado, que hasta el momento dejó 87 muertos -y se sospecha de otras nueve víctimas-, este viernes el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, habló por primera vez del caso.

En diálogo con TN, el funcionario mostró su preocupación por lo ocurrido. Ante la consulta sobre las víctimas fatales por la utilización del fármaco, Lugones se quebró: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico, y es un atentado a la gente”, dijo.

En el mismo sentido, agregó: “No tienen derecho de hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. Es de muy mala gente”.

Este jueves, Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma que fabricó las ampollas de fentanilo contaminadas, dio su versión de los hechos. “Todavía no se demostró que alguna ampolla haya matado a una persona”, dijo el empresario, también en un reportaje con el ciclo de Diego Sehinkman.