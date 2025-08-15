El presidente brasileño desmintió los dichos de Donald Trump, quien calificó al país sudamericano como un “mal socio comercial”.
“La Tuta” llega a la cárcel de Brooklyn y se suma a otros capos mexicanos históricos
El exlíder de La Familia Michoacana fue entregado por México y se integró al Centro de Detención Metropolitano, donde ya se encuentran figuras como “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.El Mundo15/08/2025
El arribo de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) incrementó la cantidad de capos mexicanos detenidos en este penal federal, donde permanecen líderes históricos de al menos cinco grupos distintos del narcotráfico bajo diferentes medidas de seguridad.
El traslado de “La Tura” se concretó este jueves 12 de agosto, esto luego de que el exlíder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios fuera entregado por las autoridades mexicanas a las estadounidenses en un paquete de 26 narcos.
Gómez Martínez quedó registrado como interno 01585-512. Su primera audiencia en Estados Unidos está prevista para el 23 de octubre ante el juez John G. Koeltl.
Con el ingreso de “La Tuta”, la lista de internos de alto perfil en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn se compone además de:
- Ismael “El Mayo” Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra en dicho penal desde que fue presuntamente secuestrado y entregado a las autoridades de EEUU por parte de su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, el pasado 25 de julio de 2024.
- Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, entregado por las autoridades en febrero de 2025 en una primera tanda de 29 narcos que México dio a EEUU. Acusado de narcotráfico y señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, hoy el capo está en riesgo de enfrentar el resto de sus días en prisión.
- Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”), quien encabezó el Cártel de Juárez, y hermano de “El Señor de los Cielos”, fue enviado a ese penal también en el paquete de capos en febrero de 2025.
- Omar Treviño Morales (“Z-42”), exlíder de Los Zetas, ingresó al MDC Brooklyn en abril de 2025 tras haber sido trasladado desde otro centro, alejándolo de su hermano Miguel Ángel, el “Z-40″. Se encuentra bajo aislamiento y en comunicación restringida aún más extrema.
Con información de Infobae
Denuncias de derechos humanos en Cuba alcanzan 68 en julio, con dos muertes registradasEl Mundo15/08/2025
El reporte destaca la vulnerabilidad de presos políticos y las precarias condiciones sanitarias en centros penitenciarios de la isla.
Haití recurre a mercenarios extranjeros para recuperar el control de sus rutas y fronterasEl Mundo15/08/2025
El gobierno transitorio firmó un acuerdo con la empresa de seguridad de Erik Prince, fundador de Blackwater, para desplegar combatientes que enfrenten a bandas armadas y refuercen la recaudación fiscal.
Los nuevos UAVs locales combinan sigilo, versatilidad y precisión, mientras Taiwán planea un presupuesto millonario para reforzar sus capacidades de ataque y reconocimiento.
El presidente Daniel Noboa ordenó al CNI investigar los vínculos de la organización con bandas criminales que operan en el país, en el marco del estado de “conflicto armado interno”.
Trump y Putin se reúnen en una base militar para buscar una salida a la guerra en UcraniaEl Mundo15/08/2025
Será el primer encuentro entre ambos desde el inicio del segundo gobierno del presidente republicano. Desconfianza de Kiev y sus socios europeos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.