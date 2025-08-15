“La Tuta” llega a la cárcel de Brooklyn y se suma a otros capos mexicanos históricos

El arribo de Servando Gómez Martínez, conocido como “La Tuta”, al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn) incrementó la cantidad de capos mexicanos detenidos en este penal federal, donde permanecen líderes históricos de al menos cinco grupos distintos del narcotráfico bajo diferentes medidas de seguridad.

El traslado de “La Tura” se concretó este jueves 12 de agosto, esto luego de que el exlíder de La Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios fuera entregado por las autoridades mexicanas a las estadounidenses en un paquete de 26 narcos.

Gómez Martínez quedó registrado como interno 01585-512. Su primera audiencia en Estados Unidos está prevista para el 23 de octubre ante el juez John G. Koeltl.

Con el ingreso de “La Tuta”, la lista de internos de alto perfil en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn se compone además de:

Ismael “El Mayo” Zambada, el cofundador del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra en dicho penal desde que fue presuntamente secuestrado y entregado a las autoridades de EEUU por parte de su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, el pasado 25 de julio de 2024.

Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, entregado por las autoridades en febrero de 2025 en una primera tanda de 29 narcos que México dio a EEUU. Acusado de narcotráfico y señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, hoy el capo está en riesgo de enfrentar el resto de sus días en prisión.

Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”), quien encabezó el Cártel de Juárez, y hermano de “El Señor de los Cielos”, fue enviado a ese penal también en el paquete de capos en febrero de 2025.

Omar Treviño Morales (“Z-42”), exlíder de Los Zetas, ingresó al MDC Brooklyn en abril de 2025 tras haber sido trasladado desde otro centro, alejándolo de su hermano Miguel Ángel, el “Z-40″. Se encuentra bajo aislamiento y en comunicación restringida aún más extrema.

