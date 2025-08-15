El presidente brasileño desmintió los dichos de Donald Trump, quien calificó al país sudamericano como un “mal socio comercial”.
Ecuador declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista
El presidente Daniel Noboa ordenó al CNI investigar los vínculos de la organización con bandas criminales que operan en el país, en el marco del estado de “conflicto armado interno”.El Mundo15/08/2025
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este jueves al Cartel de los Soles como grupo terrorista con incidencia en territorio ecuatoriano y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigar sus posibles vínculos con bandas criminales que operan en el país. La disposición se formalizó mediante un decreto ejecutivo y forma parte del estado de “conflicto armado interno” que el mandatario mantiene desde inicios de 2024.
La decisión sigue la línea de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro sancionó al Cartel de los Soles como entidad terrorista a finales de julio. Noboa dispuso que el CNI coordine con agencias de inteligencia extranjeras para determinar “las posibles relaciones del Cartel de los Soles con el entramado criminal en Ecuador”, según establece el decreto.
La medida se produce después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vinculara al dictador venezolano, Nicolás Maduro, con el narcotráfico y anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto. Washington sostiene que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por altos funcionarios y militares de su régimen.
En enero, Noboa ya había designado como terrorista a la banda transnacional Tren de Aragua, surgida en una cárcel de Venezuela, y posteriormente extendió la misma calificación a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellas los Comandos de la Frontera y el Frente Óliver Sinisterra.
Todas estas organizaciones se convirtieron en objetivos militares y policiales en el marco de la ofensiva contra el crimen organizado que Noboa declaró a inicios de 2024. El Ejecutivo justificó la estrategia por el aumento de la violencia criminal, que ha llevado a Ecuador a encabezar el índice de homicidios en América Latina, con un promedio de al menos un asesinato por hora en 2025.
Ecuador y Venezuela rompieron relaciones en abril, tras el asalto policial a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba bajo asilo. La dictadura de Maduro calificó la operación como un acto violatorio de la soberanía diplomática.
En Venezuela, las acusaciones de Estados Unidos y de Ecuador han sido rechazadas. El llamado “número dos” del chavismo y ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, declaró que el Cartel de los Soles es “un invento” de Washington.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que la administración Trump “confrontará” a los grupos de narcotráfico que representen una amenaza para la seguridad nacional.
“Hay grupos narcoterroristas designados que operan en la región. Algunos utilizan el espacio aéreo internacional y las aguas internacionales para traficar veneno a Estados Unidos. Y esos grupos serán combatidos. El presidente lo ha dejado claro desde que asumió el cargo”, afirmó Rubio.
El alto funcionario estadounidense se refirió específicamente al Cartel de los Soles, al que calificó como “una organización que se hace pasar por un gobierno”, en alusión a la dictadura chavista.
“El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tal. Son una organización criminal que ha tomado el control de un país y que amenaza a las compañías petroleras estadounidenses en Guyana”, sostuvo.
El secretario de Estado agregó que “cualquier cosa que suponga una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, la vamos a enfrentar”.
El Cartel de los Soles fue señalado por autoridades estadounidenses desde el primer mandato de Trump. Washington acusa a esta estructura de operar una red de tráfico de drogas que utiliza rutas aéreas y marítimas hacia Norteamérica, con participación de oficiales militares venezolanos. La recompensa por Maduro fue elevada a 50 millones de dólares en julio, en el mismo anuncio en que se declaró formalmente al cartel como grupo terrorista.
Con la inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de Ecuador, el gobierno de Noboa amplía su ofensiva contra las redes criminales que operan en el país. La estrategia, respaldada por operativos conjuntos de Policía y Fuerzas Armadas, ha implicado detenciones masivas y la ocupación de territorios considerados bajo control de grupos armados. Las autoridades no han precisado el alcance de la presencia del Cartel de los Soles en Ecuador, pero el CNI deberá presentar un informe con sus hallazgos y coordinar acciones con agencias extranjeras.
Con información de EFE
Denuncias de derechos humanos en Cuba alcanzan 68 en julio, con dos muertes registradasEl Mundo15/08/2025
El reporte destaca la vulnerabilidad de presos políticos y las precarias condiciones sanitarias en centros penitenciarios de la isla.
Haití recurre a mercenarios extranjeros para recuperar el control de sus rutas y fronterasEl Mundo15/08/2025
El gobierno transitorio firmó un acuerdo con la empresa de seguridad de Erik Prince, fundador de Blackwater, para desplegar combatientes que enfrenten a bandas armadas y refuercen la recaudación fiscal.
“La Tuta” llega a la cárcel de Brooklyn y se suma a otros capos mexicanos históricosEl Mundo15/08/2025
El exlíder de La Familia Michoacana fue entregado por México y se integró al Centro de Detención Metropolitano, donde ya se encuentran figuras como “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.
Los nuevos UAVs locales combinan sigilo, versatilidad y precisión, mientras Taiwán planea un presupuesto millonario para reforzar sus capacidades de ataque y reconocimiento.
Trump y Putin se reúnen en una base militar para buscar una salida a la guerra en UcraniaEl Mundo15/08/2025
Será el primer encuentro entre ambos desde el inicio del segundo gobierno del presidente republicano. Desconfianza de Kiev y sus socios europeos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.