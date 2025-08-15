Milei sobre el fentanilo contaminado: “Hubo un encubrimiento atroz del kirchnerismo”

El Presidente Javier Milei apuntó contra el peronismo “K” en su discurso en el cierre del acto de campaña de La Libertad Avanza en La Plata. Y uno de los temas que abordó fue la causa por el uso de fentanilo contaminado: “Hubo un encubrimiento atroz de parte del kirchnerismo”.

El Presidente cuestionó el accionar de la gestión del gobernador bonaerense, que fue uno de los principales clientes del laboratorio HLB Pharma, que está en la mira de la Justicia por el fentanilo contaminado: “¿Les parece casualidad que justo el hermano del ministro de Salud bonaerense sea el juez que tiene la causa? Ese es el modelo del amiguismo, corrupción, encubrimiento y crimen que ya destruyó al país“.

“Qué podemos discutir con gente que armó un vacunatorio VIP para sus amigos mientras la gente se moría”, cuestionó Milei en referencia al gobierno de Alberto Fernández.

Durante sus palabras, Milei apuntó contra Kicillof, porque “suma con dificultad”, y manifestó que el kirchnerismo “es peor que el narcotraficante”. “Quieren llevarnos a Venezuela, a Cuba, quieren que sean esclavos, como en el comunismo”, sentenció el Presidente.

“El gobernador no hace más que darle la espalda a la gente una y otra vez. En definitiva, no solo gasta mucho, dado que la Provincia sigue siendo deficitaria, continúa endeudando a los bonaerenses, gasta mal y el orden de prioridades está completamente roto. El gobernador prefiere seguir con su campaña eterna y llenar PBA de ñoquis, mientras el territorio sigue siendo un baño de sangre”, explicó Milei.

Su discurso, totalmente dedicado contra el kirchnerismo, también aseguró que “Kicillof desangra financieramente a la Provincia para alimentar a su tropa de burócratas calienta sillas”. Y sumó: “Kicillof desdobló las elecciones porque tiene miedo que lo aplasten los violetas. Están asustados, se viene la ola violeta”.

“El gobierno de la provincia es la peor versión del kirchnerismo. Está comandado por un comunista confeso”, manifestó el Presidente. “Ellos ven solo un medio para un fin, que es perpetuarse en el poder”, apuntó.

El comunicado de Presidencia sobre el fentanilo

“El señor del fentanilo tiene que ir preso”, se titula el documento que publicó Presidencia de la Nación respecto del uso de fentanilo contaminado que causó cerca de un centenar de muertes.

“Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder”, señalaron en el Gobierno.

En la misma línea, en el Ejecutivo apuntaron: “El laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por ANMAT desde febrero 2020. En septiembre de 2024 asumió el Dr. Mario Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma”.

Además, desde Nación explicaron: “Producto de esa inspección, en febrero 2025 y solo 2hs después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”.

Asimismo, indicaron que “en marzo del mismo año, la ANMAT recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000′, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples".

Según informaron desde el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad inició investigaciones contra HLB Pharma por haber presentado documentación falsa en su inscripción en el RENPRE, y ARCA denunció al laboratorio por evasión tributaria agravada.

“Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas. No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma”, denunciaron.

Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Al respecto, advirtieron: “Ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”.

Con información de TN