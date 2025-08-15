El fallo revoca la declaración de inconstitucionalidad del impuesto mínimo al tabaco y confirma la deuda millonaria de la empresa de Pablo Otero.
Tras La Plata, Milei refuerza la campaña en la Provincia
El Presidente llegará el martes a Junín. Busca fortalecer a los postulantes locales y promover la participación en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.Política15/08/2025
Javier Milei visitará el municipio de Junín el martes que viene, en medio de la campaña bonaerense para las elecciones del 7 de septiembre y tras el cierre de listas nacionales de este domingo.
Su presencia allí será tras el acto en La Plata de este jueves, donde todos los miembros del Gabinete y los principales candidatos de las 8 secciones electorales estuvieron invitados.
La estrategia de La Libertad Avanza es que el Presidente se involucre en la previa de los comicios provinciales para promover la participación electoral y potenciar las cabezas de listas de cada uno de los territorios. De esta manera, el oficialismo demuestra la intención que tiene de disputarle la Provincia a Fuerza Patria y al gobernador Axel Kicillof. Además, los libertarios buscan obtener un resultado positivo en las urnas, que sirva de base para las elecciones de octubre.
Además de reforzar la nacionalización de la campaña bonaerense, el desembarco del líder libertario en Junín, una ciudad cabecera de la región, en plena Zona Núcleo agropecuaria, busca contrarrestar el poder territorial de los intendentes del PRO que no se plegaron al la alianza con La Libertad Avanza. Es el caso del jefe comunal juninense, Pablo Petrecca, que encabeza la boleta de senadores de Somos Buenos Aires en la Cuarta Sección.
La presencia de Javier Milei en la Provincia
El paso del jefe de Estado por Junín no es la única actividad en agenda. Fuentes libertarias esperan que, antes de que termine la campaña en PBA, Milei encabece eventos en otras secciones electorales.
El equipo de campaña libertario tiene en agenda otra visita del Presidente a la Tercera Sección Electoral, lugar al que fue para sacarse la primera foto con los candidatos bonaerenses. “Kirchnerismo Nunca Más”, decía la bandera que sostuvo en Villa Celina. La nueva locación podría ser Lomas de Zamora.
Asimismo, se espera que el mandatario también esté en la Primera Sección, donde hay expectativas por los resultados que puede sacar La Libertad Avanza en comparación con Fuerza Patria. Desde que se definió que Diego Valenzuela iba a ser el primer candidato a senador, se especuló con la presencia de Milei. Sin embargo, por ahora no está confirmada la ubicación del acto.
Para LLA, los municipios que componen esta última sección son clave: es el lugar que más electores presenta -después de la Tercera-, con 4.600.000 personas. Está compuesta por 24 municipios, entre los que figuran San Martín, José C. Paz, Moreno, Pilar, Tigre, Vicente López y Tres de Febrero, San Miguel, Suipacha, Morón, Navarro, San Fernando, Luján, Ituzaingó, General Rodríguez y Campana.
Con información de TN
Milei sobre el fentanilo contaminado: “Hubo un encubrimiento atroz del kirchnerismo”Política15/08/2025
El Presidente cargó contra Kicillof y el gobierno bonaerense durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en La Plata, denunciando amiguismo y corrupción en el caso HLB Pharma.
Urtubey lidera, Leavy compite y Estrada se podría perfilar para ser candidato
El politólogo Franco Galeano señaló que el ex gobernador es la figura más conocida pero con gran imagen negativa. Leavy, con visto bueno de los dirigentes pero “no entra en Capital” y Estrada “está vetado por el saenzismo, lo que complicaría la relación con los intendentes".
Elecciones: La polarización nacional se refleja en Salta
El politólogo, Franco Galeano, consideró que el saenzismo debe fortalecer su construcción política y consolidar liderazgos propios, frente a un espacio de Javier Milei que se perfila competitivo en las elecciones provinciales.
Milei lanza la campaña de LLA con un acto en La Plata: “Vamos a devorar al kirchnerismo en las urnas”Política14/08/2025
Junto a Karina Milei y Manuel Adorni, el Presidente habla en el Club Atenas.
‘Changui’ Cáceres: “Es imposible para un radical votar una lista que levante las posiciones de un psicótico”Política14/08/2025
El histórico dirigente radical analizó la actualidad de la UCR y su relación con el presidente Milei. “Tenemos posiciones antagónicas”, resaltó.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.