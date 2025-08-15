Tras La Plata, Milei refuerza la campaña en la Provincia

Javier Milei visitará el municipio de Junín el martes que viene, en medio de la campaña bonaerense para las elecciones del 7 de septiembre y tras el cierre de listas nacionales de este domingo.

Su presencia allí será tras el acto en La Plata de este jueves, donde todos los miembros del Gabinete y los principales candidatos de las 8 secciones electorales estuvieron invitados.

La estrategia de La Libertad Avanza es que el Presidente se involucre en la previa de los comicios provinciales para promover la participación electoral y potenciar las cabezas de listas de cada uno de los territorios. De esta manera, el oficialismo demuestra la intención que tiene de disputarle la Provincia a Fuerza Patria y al gobernador Axel Kicillof. Además, los libertarios buscan obtener un resultado positivo en las urnas, que sirva de base para las elecciones de octubre.

Además de reforzar la nacionalización de la campaña bonaerense, el desembarco del líder libertario en Junín, una ciudad cabecera de la región, en plena Zona Núcleo agropecuaria, busca contrarrestar el poder territorial de los intendentes del PRO que no se plegaron al la alianza con La Libertad Avanza. Es el caso del jefe comunal juninense, Pablo Petrecca, que encabeza la boleta de senadores de Somos Buenos Aires en la Cuarta Sección.

La presencia de Javier Milei en la Provincia

El paso del jefe de Estado por Junín no es la única actividad en agenda. Fuentes libertarias esperan que, antes de que termine la campaña en PBA, Milei encabece eventos en otras secciones electorales.

El equipo de campaña libertario tiene en agenda otra visita del Presidente a la Tercera Sección Electoral, lugar al que fue para sacarse la primera foto con los candidatos bonaerenses. “Kirchnerismo Nunca Más”, decía la bandera que sostuvo en Villa Celina. La nueva locación podría ser Lomas de Zamora.

Asimismo, se espera que el mandatario también esté en la Primera Sección, donde hay expectativas por los resultados que puede sacar La Libertad Avanza en comparación con Fuerza Patria. Desde que se definió que Diego Valenzuela iba a ser el primer candidato a senador, se especuló con la presencia de Milei. Sin embargo, por ahora no está confirmada la ubicación del acto.

Para LLA, los municipios que componen esta última sección son clave: es el lugar que más electores presenta -después de la Tercera-, con 4.600.000 personas. Está compuesta por 24 municipios, entre los que figuran San Martín, José C. Paz, Moreno, Pilar, Tigre, Vicente López y Tres de Febrero, San Miguel, Suipacha, Morón, Navarro, San Fernando, Luján, Ituzaingó, General Rodríguez y Campana.

