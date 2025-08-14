‘Changui’ Cáceres: “Es imposible para un radical votar una lista que levante las posiciones de un psicótico”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el histórico dirigente radical Luis ‘Changui’ Cáceres analizó la actualidad de la Unión Cívica Radical y su relación política con el presidente Milei.

“El partido es un desastre, como todos los partidos ahora. No tenés ningún partido que puedas decir que es nacional; hoy son una proliferación de grupitos que plantean cuestiones, que tienen coincidencias y disidencias con otros grupitos”, indicó el dirigente, y advirtió que, “sin acomodar la casa, la democracia se nos escapa de las manos”.

Para Cáceres, “hay un psicótico a cargo de la presidencia”, que dijo de entrada que era un topo que venía a destruir el Estado, así como también a la casta.

“Pero uno ve que lo peor de la casta – sobre todo de la financiera – la tiene dentro del gobierno”, disparó, y continuó: “Se tiene que entender que es imposible para un radical votar a una lista que levante las posiciones de un psicótico, es decir del presidente Milei. Son posiciones antagónicas”.

Describió, en este sentido, que el radicalismo cree en la solidaridad, en la justicia social, en que el Estado debe garantizar los servicios de Educación y Salud.

“El mercado no levanta un puente, no arregla una ruta, no se hace cargo de quien necesita remedios oncológicos. El radicalismo es una suerte de religión laica y hay quienes no entienden cuáles son los pilares fundacionales del partido”, aseguró el dirigente, y completó: “Ningún radical puede admitir que se insulte a Yrigoyen o a Alfonsín, entonces, Petri, que está en el gobierno, de radical no tiene un carajo”.