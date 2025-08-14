El mandatario europeo sostuvo en la comunicación que Ucrania "necesita una paz justa" y dijo que el libertario se comprometió a ayudarlo. Este viernes, los presidentes de EE UU y Rusia se reúnen con el objetivo de ponerle fin a la guerra.
Analizan una iniciativa que propone incorporar plástico reciclado a la mezcla asfáltica
En Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, los concejales recibieron al secretario de Obras Públicas, Gastón Viola, abordaron Proyectos sobre el uso de plástico en la mezcla para pavimentación.Política14/08/2025
En Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, los concejales recibieron al secretario de Obras Públicas del DEM, Gastón Viola, con el fin de conocer su postura respecto a dos iniciativas.
En primer término, abordaron el Proyecto de la concejala Alicia Vargas (VPS) que propone incorporar plástico reciclado a la mezcla asfáltica para la pavimentación de arterias dentro del ejido urbano de la ciudad de Salta.
El funcionario sostuvo que resulta importante realizar pruebas piloto de este tipo de tareas para evaluar su eficacia, considerando la amplitud térmica de la ciudad y el efecto de la humedad, como así también su aptitud en vías rápidas y lentas. Los presentes coincidieron en la necesidad de que el Proyecto de Ordenanza establezca un marco normativo para la implementación de este sistema, procurando que la iniciativa tenga un impacto real y continuidad en el tiempo, y analizando qué tipo de materiales plásticos puedan ser utilizados.
En segundo término, se analizó la iniciativa de la concejala Agustina Álvarez Eichele (JxC) que establece normas para regular las aperturas de calzadas y veredas en la vía pública de la ciudad, con el objetivo de garantizar la adecuada ejecución de los trabajos, la seguridad de peatones y vehículos, y la preservación de la infraestructura urbana.
En esta ocasión, Gastón Viola hizo referencia a las acciones que se están llevando adelante desde el área, indicando que existen dos tipos de aperturas de calle: por un lado, las de urgencias, a raíz de una perdida de agua; y por el otro las que se encuentran planificadas. En ambas se exige la preservación de la infraestructura urbana y la seguridad vial.
Asimismo, se dieron a conocer los mecanismos de control e inspección de obras realizadas por privados, para asegurar que se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y, en caso de incumplimiento, se apliquen las sanciones correspondientes y se utilicen los fondos de garantía solicitados a los particulares para efectuar las reparaciones necesarias.
Los ediles coincidieron en que ambas iniciativas requieren un trabajo conjunto con las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo Municipal, con el fin de obtener mayores datos técnicos que enriquezcan la redacción de las iniciativas.
La Senadora Alejandra Navarro refirió al caso de agresión en grupo contra una menor en El Quebrachal, viralizado en redes sociales. Solicitó se implemente “de manera urgente” medidas de concientización, capacitación y fortalecimiento institucional.
El presidente argentino buscará disuadir a su par ucraniano sobre la importancia de flexibilizar posiciones para alcanzar un acuerdo que garantice la paz en medio de las tensiones con Rusia.
Golpe al Señor del Tabaco: la Corte ratificó la validez de un impuesto a los cigarrillosPolítica14/08/2025
La Corte declaró constitucional la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos, con lo que Pablo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco", ahora debe abonar unos 2000 millones de dólares.
La presidenta de La Libertad Avanza convocó al diputado Cristian Ritondo. Participan además del encuentro el asesor Santiago Caputo y el armador libertario Sebastián Pareja.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Histórico fallo: condenaron a cuatro cazadores que mataron un yaguareté en FormosaArgentina13/08/2025
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros fueron sentenciados a dos años de prisión con arresto domiciliario. Máximo Cisneros, dueño del campo donde ocurrió el hecho, recibió dos años y medio en suspenso. El crimen fue en julio del año pasado, en Estanislao del Campo, Formosa.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.